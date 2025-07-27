台灣第一個！ 旭海科研火箭發射場域組裝廠與控制中心啟用

旭海科研火箭發射場域組裝廠啟用。（記者蔡宗憲攝）

2025/07/27 16:32

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣第一個科研火箭發射場域新建組裝廠與整修控制中心，今（27）日在屏東牡丹鄉旭海正式揭牌啟用。科研火箭組裝廠挑高7公尺，牆面為厚度2公尺的防爆牆，提供研發團隊能遮風避雨的整備環境，控制中心外觀則有居民攜手原民藝術家合作打造的形象牆，現場也共同參與台灣盃火箭競賽發射過程，見證太空科技與地方共好。

國科會主委吳誠文、屏東縣長周春米、台東縣長饒慶鈴、立法委員伍麗華、徐富癸、鍾佳濱、蘇清泉、行政院南部聯合服務中心執行長許乃文等地方代表、產學研單位等貴賓到場，共同見證台灣邁向自主發射的重要里程碑。

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國科會主委吳誠文指出，台灣要競逐太空的未來，一定要有產業，讓台灣在全世界扮演關鍵的角色，現在國科會有十年計劃，除了把國家發射場完成，更全面性的同步培育科研火箭人才，透過教育活動吸引年輕人關注太空產業。未來也將分別建置太空博物館、教育館於台東縣與屏東縣，並注重環境生態維護。吳誠文感謝屏東縣府、台東縣府與鄉親支持，並允諾持續合作，政府努力提供好的環境、好的建設。

屏東縣長周春米說，從討論建置科研火箭發射場開始，她見證中央與居民從溝通、交流、了解到信賴，屏東縣府也會與中央合作，更有計畫的推廣火箭科普太空教育。讓旭海成為孕育火箭技術、培養太空人才的新搖籃，未來更將吸引產業能量，帶動地方經濟與科技教育。

國家太空中心主任吳宗信簡報時說明，旭海科研火箭發射場域是台灣火箭人才的實驗基地，但過去在組裝廠落成前，學生與團隊常在日曬雨淋下工作，電子零件碰水更增加變數。在立法院、國科會與旭海村支持下，科研火箭發射場域新建科研火箭組裝廠，提供研發團隊能遮風避雨的整備環境。

科研火箭組裝廠房挑高7公尺，牆面為厚度2公尺的防爆牆，屋頂架設53平方公尺太陽能板，搭配發電機供給所需電力。發射平台建置避雷塔、微型氣象監測站、儲水槽。另外，自中科院租用、整修完成的控制中心，配置控制室、觀看區、會議室。

台灣第一個科研火箭發射場域新建組裝廠與整修控制中心，在屏東牡丹鄉旭海正式揭牌啟用。（記者蔡宗憲攝）

旭海科研火箭發射場域控制中心。（記者蔡宗憲攝）

台灣盃火箭競賽發射過程精采。（記者蔡宗憲攝）

台灣盃火箭競賽發射過程精采。（記者蔡宗憲攝）

台灣盃火箭競賽發射過程精采。（記者蔡宗憲攝）

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