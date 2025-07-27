比高鐵、台鐵還豪華！南北交通網友推「它」超划算

網友分享，若要跨縣市旅遊，客運也是一個好選擇。示意圖。（資料照）

2025/07/27 17:28

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多民眾要旅行通常都會選擇台鐵或高鐵，不過有網友分享，「和欣客運」也是一個好選擇，不但座位舒適，價格又相當便宜，讓他激推「半夜回新竹坐高級座位還只要145元真的愛了」。

一名網友在Threads發文分享，他這次從台北回新竹選擇搭乘和欣客運，沒想到座位相當高級舒適，還有個人液晶電視、USB充電設備、座椅喇叭等設施，半夜出發更是只要145元，讓他直呼「真的愛了」。

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，網友紛紛表示，「台北到高雄720元，真的比台鐵舒服多了」、「開始搭和欣後，我就拋棄台鐵了 原本一樣的價格一樣的時間回南部我可以獨享一人坐加可以躺著，還可以很晚才出發」、「和欣真的超讚，之前在台南讀書，回學校都坐半夜的，直接睡下去接早八」、「台鐵加價後，我就只會搭和欣，便宜又可以一覺睡到台北」、「要坐台鐵不如坐和欣客運，一定有位置坐，比台鐵便宜又舒服，而且據說這一張椅子不便宜， 但肯花代表很用心經營」。

不過也有網友表示，「和欣客運在新竹的下車點不在市區，能吸引到的客源是小眾啦，現在路權縮短連台中到高雄這黃金路線都沒有，ㄧ堆路線都要在某站轉乘，沒有比較方便」、「主要是沒繞進新竹轉運站 停在他自己那個很偏僻的站屬實不方便」、「和欣除了會下車在鳥不生蛋的地方以外真的頂到靠北，很好睡」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法