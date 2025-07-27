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    《在第∞次死亡擁抱你》簽名會 與百名粉絲相見歡

    《在第∞次死亡擁抱你》由草子信老師（右起）撰寫小說劇情，阿蟬老師擔任插畫，並由蔡鴻忠老師改編漫畫連載。（記者黃宜靜攝）

    《在第∞次死亡擁抱你》由草子信老師（右起）撰寫小說劇情，阿蟬老師擔任插畫，並由蔡鴻忠老師改編漫畫連載。（記者黃宜靜攝）

    2025/07/27 16:22

    〔記者黃宜靜／台北報導〕東立出版社出版的《在第∞次死亡擁抱你》現正連載中！由草子信老師撰寫小說劇情，阿蟬老師擔任插畫，並由蔡鴻忠老師改編漫畫連載，3位老師強強聯手。趁著第24屆漫畫博覽會，舉辦小說暨漫畫聯合簽名會，讓3位老師與百名粉絲相見歡。

    《在第∞次死亡擁抱你》故事描述在這個充滿「門」的世界中，職業為「引路人」的薛爾德抱持著無人知曉的祕密——他能預知自己的死亡，並且每一次都會如預知那般死去。直到25歲那年，他為救下帝國小公爵而死，重生之後，本應失憶的小公爵卻執意纏上了他，自此，兩人的命運開始改變。而藏在帝國陰影中，一手造成薛爾德悲慘宿命的邪惡組織，也正在蠢蠢欲動……。

    在聯合簽名會前，3位老師分享自己從興趣成為職業的歷程。首先，職業漫畫家資歷達30年的蔡鴻忠，代表作為《1/2王子》。他分享，自己從9、10歲開始畫畫，剛開始是畫興趣，因此創作早期多為週刊連載作品。

    草子信分享，自己小時候喜愛創作，當初是以寶可夢、通靈王等主角撰寫同人小說，慢慢地便想開始寫原創小說，因而踏入寫作之路；阿蟬則分享，在她蠻小的時候便開始畫畫，起初透過其他漫畫慢慢學習，後來越來越有興趣，因而開始成為職業。

    談及此次合作時的樂趣，草子信直呼「沒有想到蔡老師會畫BL」；蔡鴻忠表示，由於過去從未寫過BL相關的內容，但因為喜歡挑戰，喜歡做過去從未嘗試過的題材，在知道要改編漫畫連載時，還先自己查資料做功課！

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