不死怪颱「竹節草」恐復活！將帶動大低壓帶接近 南部明起防致災雨

第8號颱風「竹節草」再度增強回熱帶性低氣壓，預估將又一次掉頭往西移動，帶動大型低壓帶，南部地區要留意致災性強降雨。（圖擷自中央氣象署）

2025/07/27 16:28

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第8號颱風「竹節草」昨（26日）減弱為一般低氣壓，不過殘骸在琉球附近海面與擾動「91W」開始整合重新增強，再度增強回熱帶性低氣壓，預估將又一次掉頭往西移動，帶動大型低壓帶，增強西南風，南部地區要留意有高機率出現致災性強降雨的機會。

根據中央氣象署觀測顯示，熱帶性低氣壓TD11（原「竹節草」颱風）今（27日）下午2點的位置在北緯26.7度、東經128.9度，以每小時9公里速度，向東北進行，氣象署預估明（28日）晨將轉西北朝中國華中沿岸移動，未來也有增強的趨勢。

請繼續往下閱讀...

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO雲圖指出，「竹節草」即將復活，已與擾動「91W」完成整合，預估明後天通過台灣東北方外海，朝中國浙江、上海一帶前進。

「颱風論壇」示警，明起 隨著「竹節草」領導的大型低壓帶往東海移動，帶動西南風增強，同時外圍風場與西南風在交會，容易激發強烈雷雨帶，尤其明晚至週二（29日）全天，甚至持續到週三（30日）南部地區高機率出現致災性強降雨。若強風軸稍微北抬、更靠近南部陸地，雨勢將非常猛烈，定向降水預報顯示，嘉義以南雨量恐達紅、紫爆等級，提醒民眾做好防災準備。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法