全台最大高山電影院 清境8/8-9限量400席開搶

南投仁愛鄉清境農場8月8日、9日將在清境統一商圈停車場，舉辦全台最大高山電影院，每天限量400席，免費上網報名、額滿為止。（清境農場提供）

2025/07/27 16:25

〔記者劉濱銓／南投報導〕暑假正值旅遊旺季，南投仁愛鄉清境農場攜手南投縣政府、清境觀光協會，將在8月8日、9日在海拔1750公尺的清境統一商圈停車場，舉辦全台最大高山電影院，活動免費入場，每天限量400個座位，即起開放網路報名，2天活動將分別播放「天外奇蹟」、「可可夜總會」等溫馨家庭電影，報名可上網https://forms.gle/rgJHWgT4nyE9pVDm8。

清境農場表示，此次特別結合父親節親子旅遊，以及夏夜觀影等限定優惠，讓親子遊客可在高山星空下看電影，不僅促進親子互動，也能帶動清境暑假觀光旅遊。

請繼續往下閱讀...

屆時現場會有打卡贈送限量小禮物，以及限量100份巧克力限時優惠開賣，由於活動免費參加，民眾可提前上網報名，限額400人席位，額滿即關閉報名。

清境農場說，希望別開生面的高山電影院，能為辛勞的父親創造專屬親子旅遊體驗，並盼帶動清境暑假旅遊與住宿熱潮，讓更多遊客感受到清境的自然與人文風情。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法