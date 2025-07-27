搭南迴鐵路大鳥隧道漏水停駛 賴坤成卡瀧溪站100分鐘哭「夭」

南迴鐵路大鳥隧道漏水致停駛，前立委賴坤成搭的列車停在瀧溪站100分鐘。（取自賴坤成臉書）

2025/07/27 15:56

〔記者黃明堂／台東報導〕台鐵大武至瀧溪站間大鳥隧道天花板漏水嚴重導致電車線無電，今（27）日中午12時40分起路線不通，前立委賴坤成發文搭車卡在瀧溪站2小時，也沒便當吃。台鐵表示，已緊急搶修，並啟動太麻里至枋寮間公路接駁。

「唉！卡在瀧溪站二小時了，進退不得，車上便當又售罄，餓啊….」！賴坤成下午發文指出，搭12:20台東發車的310車次要去台南，也約好明天至台南溪北地區的農漁會討論災後復建貸款事宜，順便回學甲草湳祖居協助復建。怎奈1點左右即在瀧溪站暫停，廣播是前方隧道上方集電弓受連日豪雨影響受損而無法導電，12:35出發的308車次也停在瀧溪，314車次則停在知本。

請繼續往下閱讀...

賴坤成說，已經快100分鐘了，工作人員搶修中，進度無從得知，馬上聯絡台鐵公司，如果短時間內無法修復，應即調派遊覽車在瀧溪、大武間接駁雙向接駁，而更有效率的應變措施是以柴電列車運行或以柴電機車進行列車牽引，已建議台鐵在天災地震頻傳的東部提前部署，在枋寮、大武、太麻里、花蓮、蘇澳等站備用柴電機車頭或列車，以備不時之需。

賴坤成說，遍尋台鐵的網站也未見以明顯的頭條揭露訊息，應變能力有改善空間，不要讓數百名旅客在車廂枯坐、空等，畢竟多有後續安排活動或接送。

台鐵台東站說明，因地下水溢流至大鳥隧道內，導致電路故障，目前維修人員正進行引流作業，搶修時間尚難預估，已緊急調派遊覽車，安排大武至瀧溪間旅客轉乘。

相關新聞請見︰

台鐵南迴線大武=瀧溪跳電 派柴油機車拉列車、啟動公路接駁

南迴鐵路大鳥隧道漏水致停駛，前立委賴坤成搭的列車停在瀧溪站100分鐘。（取自賴坤成臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法