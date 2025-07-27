疑水門未關緊害文蛤被「髒死」 雲縣府：已請廠商出面處理

養殖業者丁宥嘉控大排水門疑沒關緊，讓海水流入排水溝，再讓溝渠髒水流入養殖池，害他養殖的文蛤爆死。（記者李文德攝）

2025/07/27 16:10

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣台西鄉為養殖文蛤大鄉，日前有才寮大排疑水門操作不當，讓海水直灌旁邊溝渠，導致溝渠髒水溢入魚塭，造成丁姓養殖戶約9000台斤文蛤死亡、損失60萬元。他表示，縣府說會派員調查、協商理賠，迄今仍無下文，不排除告縣府；水利處指出，已請廠商和保險公司出面處理，現由保險公司調查中，請業者靜待結果。

養殖戶丁宥嘉說，他的養殖池約0.6公頃，文蛤已有6分大、屬於中型規格，可準備收成，想不到14日下午海水漲潮，旁邊的大排水門疑似操作不當未關緊，讓大量海水湧入魚塭旁溝渠，致使溝渠內髒水直接流進養殖池。

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丁宥嘉指出，溝渠並沒有出口形同死水，水質又髒又臭，當天他巡池時看到水門沒關好，讓大量海水湧入，排水溝的水位爆滿，髒水流入魚塭，粗估約9000台斤文蛤死亡，損失60萬元左右。

他認為，當時丹娜絲颱風早已遠離，文蛤大爆死完全是人為，因為鄰近養殖池也有髒水流入情形，但幸好養殖戶完成採收，不然受損範圍會更大。當時曾向縣議員顏嘉葦、鄉代陳文求陳情會勘，縣府水利單位說會請包商調查，釐清後再協商賠償，但迄今快半個月等不到消息。如果文蛤死亡是天氣因素，為何四周魚塭獨獨只有他的文蛤死亡，顯然是人為疏失造成，縣府迄今不聞不問令人懊惱，為了維護權益將控告縣府。

縣府水利處防洪維護科長伍忠政表示，因水門最近確有維管的廠商進行維修，經會勘後已請廠商和保險公司出面處理，現在仍由保險公司進行調查作業，調查結果如果和水門有所關聯，將會啟動後續理賠，請養殖戶靜待結果。

丁宥嘉認為，當時丹娜絲颱風早已遠離，文蛤大爆死完全是人為疏失。（記者李文德攝）

丁宥嘉指出，溝渠水又髒又臭，流入魚塭，粗估約9000台斤文蛤死亡，損失60萬元左右（記者李文德攝）

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