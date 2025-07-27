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    對外華語教學能力認證考試新制 教育部決議暫緩於明年實施

    教育部對外華語教學能力認證考試，口語與表達考朗讀單字、詞語、短句及短文，並要考生以「難忘的旅行」短述3分鐘演講。（記者林曉雲翻攝）

    教育部對外華語教學能力認證考試，口語與表達考朗讀單字、詞語、短句及短文，並要考生以「難忘的旅行」短述3分鐘演講。（記者林曉雲翻攝）

    2025/07/27 16:03

    〔記者林曉雲／台北報導〕教育部對外華語教學能力認證考試，原預定明年實施考試新制，教育部今（27）日表示，因評估尚需就新制考試內容及執行方式徵詢多方意見以求周全，決議暫緩於明年實施，後續將召開說明會廣泛徵詢意見。

    今年考試於昨日及今日在國立台灣大學舉行，共計1669人報考，預計於9月15日開放網路查詢成績並寄發考試成績單。

    國際司說明，考試首日進行「國文」、「漢語語言學」、「華語文教學」、「華人社會與文化」4科目筆試，今日舉行「華語口語與表達」科目考試，分5場次採口說錄音答題方式進行，短述題目是「難忘的旅行」，兩天考試均無重大違規事項，順利舉行完畢。

    考試筆試科目題目、選擇題標準答案及「華語口語與表達」題目，已公告於教育部「認證檢定及留考」中「對外華語教學能力認證」之「歷年考古題」專區 ，供各界查詢參考。

    教育部提醒，應考人如對公布答案有疑義，依教育部「對外華語教學能力認證考試試題答案疑義提出注意事項」規定，於該測驗試題答案公布翌日起3日內（7月30日以前，以郵戳為憑）提出，亦可於期限前以傳真方式至台大教務處研究生教務組，傳真號碼02-2363-4383。

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