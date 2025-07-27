「瀟灑勾射」全都錄！騎士垃圾拋越牆 下場曝

南投有機車騎士前往埔里鎮清潔隊丟垃圾，卻直接高拋越牆丟進垃圾暫置區，「瀟灑勾射」亂丟全被監視器拍下，清潔隊將依廢清法開罰。（埔里鎮清潔隊提供）

2025/07/27 15:53

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投日前有機車騎士前往埔里鎮公所清潔隊丟垃圾，但疑似貪方便，並未進到清潔隊所設置的垃圾子車丟棄，而是在清潔隊的圍牆旁，直接將垃圾高拋越牆丟入垃圾暫置區，騎士「瀟灑勾射」動作全被監視器拍下，未在指定區域丟棄、以及所丟垃圾包含回收物，清潔隊將依廢棄物清理法，最高可開罰6000元罰鍰。

埔里鎮清潔隊表示，埔里因垃圾去化不易，清潔隊設有垃圾暫置區，以供收運回來的垃圾進行處理與暫置，清潔隊門口附近也設有垃圾子車，方便民眾丟棄一般垃圾與資源回收物。

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但本月23日卻有機車騎士疑似貪圖方便，未進入清潔隊丟垃圾，而是在清潔隊的外牆路旁，直接將2包垃圾高拋越牆丟進垃圾暫置區，事後發現2包垃圾有1包是資源回收物，加上未在指定區域丟垃圾，已違反廢清法，依法可開罰1200元至6000元，現已通報監理單位，將透過車牌以車追人，一定會對行為人開罰，避免模仿效應。

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