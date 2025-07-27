昔幼年失怙 洪福田今4代同堂獲晶鑽父親

洪福田4代同堂，一起參加表揚晶鑽爸爸表揚活動。（記者劉婉君攝）

2025/07/27 15:25

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市安定區72歲洪福田，出生3個月時父親就離世，母親一手拉拔7名兒女長大成人。他小時候欣羨別人擁有父愛，婚後白手起家，投入塑膠業，關注兒女教育，並以身作則，參與公益事務，也曾捐贈捐血車，如今4代同堂，獲得台南市安定區晶鑽父親，並將代表接受市府表揚。

安定區公所今（27）日表揚晶鑽爸爸及鑽石婚楷模，由區長陳仁偉頒發匾額，多位市議員也到場祝賀，許多受獎者在家人的陪同下出席領獎。

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洪福田從小看著母親含辛茹苦養大他與兄姐，深感家庭責任的重大，一步一腳印建立起自己的塑膠事業，也會時常注意子女的教育，叮嚀子女不要走偏，自身也會做為兒女的模範，在事業穩定後，與妻子吳淑萍一起加入獅子會，並曾擔任會長，長期舉辦捐血活動之外，一家人也挽袖捐熱血，成為資深捐血人，並曾捐贈1台捐血車給捐血中心，目前也擔任民防大隊副大隊長、保安宮顧問團團長等，持續身體力行，熱心公益。

對於獲得晶鑽爸爸，洪福田說，父親的價值在於默默陪伴與堅持責任，他只是在生活中盡力做好一名父親而已。

同樣將接受市府表揚的鑽石婚楷模中沙里黃建中、林秋美，夫妻2人感情好，相處之道就是互相忍讓，即使拌嘴，也不會將壞脾氣及心情延續到隔天，黃建中說，「退一步，忍一下就過了」；另一對安加里的陳樹根、陳王素雲，2人的感情也相當好，拍照時牽著彼此的手，平時也會一同擔任志工，服務社區。

台南安定中沙里鑽石婚楷模黃建中、林秋美，相處之道就是「互相忍讓」。（記者劉婉君攝）

台南安定安加里鑽石婚楷模陳樹根與陳王素雲感情好。（記者劉婉君攝）

台南市安定區公所表揚晶鑽爸爸及鑽石婚楷模。（記者劉婉君攝）

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