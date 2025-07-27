為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    災後19天垃圾堆置、清運要排300多號? 南市環保局駁斥謠言

    市府澄清YouTube影片報導之不實指控，並呼籲社會大眾善盡查證責任。（台南市政府提供）

    市府澄清YouTube影片報導之不實指控，並呼籲社會大眾善盡查證責任。（台南市政府提供）

    2025/07/27 15:05

    〔記者王姝琇／台南報導〕有YouTuber上傳丹娜絲颱風台南鹽水災後復原影片，質疑災後10多天垃圾仍堆在門口，後續有媒體未經求證就引用該影片報導。南市環保局今天鄭重澄清，影片與現況有很大出入，「需排300多號才輪得到清運」都是不實指控。

    環保局長副局長陳幸芬表示，YouTuber以偏頗角度拍攝影片，造成社會大眾誤會，事實上，災後20天內環保局已清理台南9個月份量的廢棄物，清潔隊員不分日夜、全力投入災後環境清理，不少同仁頂著高溫、甚至1日工作10小時以上，該影片因標題及畫面聳動，上傳不到1天，已有超過10萬點閱率，對台南清潔人員甚是不公。

    陳幸芬說，該影片為7月21日拍攝，已和現況有很大出入，且拍攝時間為週一，通常是家戶利用假日清出最多廢棄物的時間點。針對影片及留言所指「下營區災戶泡水家具堆置未清」、「需排300多號才輪得到清運」，陳幸芬也嚴正澄清，強調此為不實指控！陳幸芬指出，只要災戶完成預約登記，災區清潔隊最遲2日內即完成清運。

    陳幸芬說明，影片畫面呈現垃圾堆置在門口情形，卻忽略了災後廢棄物「分批、不斷」排出的實際狀況，同一地點的家具與垃圾，清潔隊往往需清運3至4次。影片實際拍攝日期為7月21日，其中有家具堆置的地點，經查證清潔隊已於7月22日清運完畢，目前現場並無任何堆置情形。陳幸芬說，只要民眾透過清潔隊或網路系統完成登記，均能於48小時內完成清運作業。相關流程透明、執行迅速，絕無媒體所述「排隊等清運」的情形。

    陳幸芬指出，此次風災重創台南，全市清潔隊自災後第一時間即全力投入，尤其是災區清潔隊，隊員們加班趕工，目的就是要協助市民盡快恢復正常生活。YouTuber在不清楚整體狀況之下，未經求證市府拍攝上傳影片。記者未經查證就貿然刊登錯誤資訊，有失媒體應有查證與審慎態度。陳幸芬強調，此影片及報導已重創第一線清潔隊員的士氣與辛勞。

    環保局指媒體引用YouTuber影片內容未經求證，造成社會大眾誤會災區路邊依然被廢棄物堆滿。（圖擷取自「乖乖醒著的時候Guai_wakeup」YouTube）

    環保局指媒體引用YouTuber影片內容未經求證，造成社會大眾誤會災區路邊依然被廢棄物堆滿。（圖擷取自「乖乖醒著的時候Guai_wakeup」YouTube）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播