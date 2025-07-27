災後19天垃圾堆置、清運要排300多號? 南市環保局駁斥謠言

市府澄清YouTube影片報導之不實指控，並呼籲社會大眾善盡查證責任。（台南市政府提供）

2025/07/27 15:05

〔記者王姝琇／台南報導〕有YouTuber上傳丹娜絲颱風台南鹽水災後復原影片，質疑災後10多天垃圾仍堆在門口，後續有媒體未經求證就引用該影片報導。南市環保局今天鄭重澄清，影片與現況有很大出入，「需排300多號才輪得到清運」都是不實指控。

環保局長副局長陳幸芬表示，YouTuber以偏頗角度拍攝影片，造成社會大眾誤會，事實上，災後20天內環保局已清理台南9個月份量的廢棄物，清潔隊員不分日夜、全力投入災後環境清理，不少同仁頂著高溫、甚至1日工作10小時以上，該影片因標題及畫面聳動，上傳不到1天，已有超過10萬點閱率，對台南清潔人員甚是不公。

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陳幸芬說，該影片為7月21日拍攝，已和現況有很大出入，且拍攝時間為週一，通常是家戶利用假日清出最多廢棄物的時間點。針對影片及留言所指「下營區災戶泡水家具堆置未清」、「需排300多號才輪得到清運」，陳幸芬也嚴正澄清，強調此為不實指控！陳幸芬指出，只要災戶完成預約登記，災區清潔隊最遲2日內即完成清運。

陳幸芬說明，影片畫面呈現垃圾堆置在門口情形，卻忽略了災後廢棄物「分批、不斷」排出的實際狀況，同一地點的家具與垃圾，清潔隊往往需清運3至4次。影片實際拍攝日期為7月21日，其中有家具堆置的地點，經查證清潔隊已於7月22日清運完畢，目前現場並無任何堆置情形。陳幸芬說，只要民眾透過清潔隊或網路系統完成登記，均能於48小時內完成清運作業。相關流程透明、執行迅速，絕無媒體所述「排隊等清運」的情形。

陳幸芬指出，此次風災重創台南，全市清潔隊自災後第一時間即全力投入，尤其是災區清潔隊，隊員們加班趕工，目的就是要協助市民盡快恢復正常生活。YouTuber在不清楚整體狀況之下，未經求證市府拍攝上傳影片。記者未經查證就貿然刊登錯誤資訊，有失媒體應有查證與審慎態度。陳幸芬強調，此影片及報導已重創第一線清潔隊員的士氣與辛勞。

環保局指媒體引用YouTuber影片內容未經求證，造成社會大眾誤會災區路邊依然被廢棄物堆滿。（圖擷取自「乖乖醒著的時候Guai_wakeup」YouTube）

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