70年老煙囪祕密曝光 「精神地標」見證信徒自立自強蓋教堂

彰化縣二林鎮斗苑路北側農田間，矗立一座高約20公尺的紅磚煙囪，是許多在地人返鄉必看的精神地標。（記者陳冠備攝）

2025/07/27 14:51

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮斗苑路北側農田間，矗立一座高約20公尺的紅磚煙囪，是許多在地人返鄉必看的精神地標。該座磚窯廠成立已逾70年，當初是為興建原斗教會的會友，因興建禮拜堂需要數十萬塊紅磚，在運輸不便的時代，只好自建磚窯廠來生產，如今早雖已荒廢，遺留一座紅磚煙囪至今，見證虔誠的信仰故事。

原斗教會已有143年歷史。現存的教堂於1954年興建，長25.2公尺、寬24.6公尺，高13.8公尺，當時為建造禮拜堂，需用上數十萬塊紅磚，然而二林地處偏遠，建材取得不易。信徒們自建磚窯廠，解決建材困境。

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原斗教會牧師羅滋虔表示，當時想要建新教堂，可是當地沒磚窯廠，到外地運輸又困難，信徒們集資興建一座磚窯廠，不僅生產了教堂所需的全部磚塊，其高聳的煙囪更曾是彰化西南角最大的磚窯之一。

教堂順利落成後，磚窯廠仍繼續營運十多年，直到負責人陸續移民海外才停產，之後廠房拆除恢復農耕，甚至種起火龍果，只留下煙囪孤立田間，因拆除工程浩大，加上地主認為它具有時代意義，便保留至今，成為農田中獨特的風景。

原斗教會現存的教堂是第四代建築，建於1954年，當年信徒自建磚窯廠生產磚塊，解決建材困境。（原斗教會提供）

原斗教會彰化歷史最悠久的基督教長老教會。（記者陳冠備攝）

原斗教會外牆可見當年興建的建築工藝。（記者陳冠備攝）

原斗教會牧師羅滋虔表示，當年為興建新教堂，信徒們發揮「自己的教會自己蓋」的精神，解決建材困境。（記者陳冠備攝）

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