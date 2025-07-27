新北失業勞工子女生活扶助金最高3萬5800元 8/20截止申請

針對非自願離職失業勞工，凡家中有子女就讀國內私立大專院校，經向勞動部申請「113-2學期失業勞工子女就學補助」並獲審核通過者，可再向新北市政府勞工局申請生活扶助金。（勞工局提供）

2025/07/27 14:25

〔記者賴筱桐／新北報導〕針對非自願離職失業勞工，凡家中有子女就讀國內私立大專院校，經向勞動部申請「113-2學期失業勞工子女就學補助」並獲審核通過者，可再向新北市政府勞工局申請生活扶助金，最高補助1萬1800元，合併勞動部補助2萬4000元，總計最高達3萬5800元，受理申請至8月20日截止。

為避免勞工失業造成子女就學中斷困擾，新北市勞工局每年3月中旬，優先輔導非自願離職並經核發失業給付或職業訓練生活津貼的失業勞工，先向勞動部申請就學費用補助，經勾稽比對資料後，通常在6月底寄發審核結果通知單，勞工局再加碼提供非自願離職失業勞工子女生活扶助金補助，減輕經濟壓力。

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失業勞工僅需填寫申請書、領據，並檢附勞動部審核結果通知單、戶口名簿、113-2學期有印明細學費收據、存摺影本，即可提出申請。因勞動部「失業勞工子女就學補助方案」與教育部「行政院減免學雜費」僅能擇一，如有繳回教育部補助者，須檢附原繳納的學費收據影本，以及教育部補助金的補繳收據影本。簡章及申請書可至市府行政大樓1樓西側服務台、7樓勞工局、各區公所及8個公立就業服務站免費索取，或上「新北勞動雲」網站下載申請表。

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