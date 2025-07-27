東石剖蚵競賽319人分組競技 現煎巨無霸蚵仔煎享受海味

70歲黃陳麗篇（右2）與兒女5人參加剖蚵競賽。（記者王善嬿攝）

2025/07/27 14:18

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義區漁會今天在嘉義縣東石魚市場舉辦「蚵的文化季第13屆剖蚵競賽」，分組第一名可獲6000元獎金，吸引319人分組競技，比速度也比技巧；現場還有海鮮餐廳業者現煎巨無霸蚵仔煎等美食，讓參加民眾免費嚐鮮、體驗海味。

第13屆剖蚵競賽今上午舉行初賽，共分高齡組、男子組、女子組、校園組、新住民組，今年新增員工趣味賽，共吸引319人參賽。

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70歲的黃陳麗篇與兒女一家5口參賽，黃陳麗篇的長子黃見男說，7歲就跟著媽媽學剖蚵，與3個妹妹小時候剖蚵打工賺學費，如今各自在台北市、彰化等地成家立業，只有媽媽還住在東石鄉，除了平時返鄉陪伴媽媽，前年起與妹妹一起參加剖蚵競賽，凝聚家族情感，帶孩子返鄉體驗剖蚵競賽樂趣。

主辦單位安排現場煎巨無霸蚵仔煎表演，免費供應900份蚵仔煎讓民眾吃。

嘉義區漁會理事、海鮮餐廳業者葉峻郎說，今天總共煎6鍋，使用蚵仔達30斤，以往蚵仔每台斤約170元，風災後漲價至200元以上，響應嘉義區漁會活動，希望推廣嘉義蚵仔。

葉峻郎表示，為了煎出好吃的蚵仔煎，從餐廳搬來100多公斤重煎台，由經驗豐富師傅控制適當火候，加上鮮美、肥大的牡蠣，及獨家配方醬料，是蚵仔煎美味的關鍵。

嘉義區漁會總幹事林佳瑩表示，無論東石蚵或布袋蚵，仰賴蚵農花6個月以上時間慢慢養殖長大，成就鮮美、肥嫩的牛奶蚵；藉由舉辦剖蚵競賽推廣蚵文化，讓平常都在家剖蚵的蚵民，彼此交流、互動，切磋剖蚵技巧。

嘉義區漁會今天舉辦剖蚵競賽，選手比技巧、速度。（記者王善嬿攝）

嘉義區漁會總幹事林佳瑩（左）體驗現煎巨無霸蚵仔煎。（記者王善嬿攝）

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