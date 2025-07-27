為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    暑假不一樣的小旅行 親子走進「阿南的家」探索環境人權

    暑假不一樣的小旅行，陳定南教育基金會邀親子走進「阿南的家」一探環境人權。 （取自官網）

    暑假不一樣的小旅行，陳定南教育基金會邀親子走進「阿南的家」一探環境人權。 （取自官網）

    2025/07/27 14:23

    〔記者林曉雲／台北報導〕暑假要帶小孩去那裡走走呢？陳定南教育基金會邀請家長帶著孩子，來場環境人權小旅行，到「阿南」家過夜，一起走進陳定南紀念館，展開一場與眾不同的夜宿體驗活動。

    基金會說明，想讓孩子認識人權，就從認識這塊土地開始，透過2天1夜的活動，讓孩子在玩樂中理解，不論是人身的自由還是乾淨的生活，都是基本人權之一，從生活出發，讓孩子感受什麼是「人的權利與責任」，第1天從自然環境取材製作餐具、夜間電影院、兒童瑜珈，第2天則安排自然生態探索、人權繪本共讀與親子DIY創作活動。

    活動亮點包括夜宿歷史名人故居，聽聽關於「廉能」的故事；跟著環境教育講師探索自然，親身感受生態的重要性；用孩子的角度看見人權與土地的連結，在美好的環境中共度親子時光，為未來留下珍貴的回憶。

    活動地點在陳定南紀念館（宜蘭縣三星鄉義洲路二段65巷52號），日期為今（2025）年8月20日至21日，招收對象為兒童年齡8至12歲的親子家庭（招收20人），今日起至8月10日開放報名，額滿進入候補名單。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播