暑假不一樣的小旅行 親子走進「阿南的家」探索環境人權

暑假不一樣的小旅行，陳定南教育基金會邀親子走進「阿南的家」一探環境人權。 （取自官網）

2025/07/27 14:23

〔記者林曉雲／台北報導〕暑假要帶小孩去那裡走走呢？陳定南教育基金會邀請家長帶著孩子，來場環境人權小旅行，到「阿南」家過夜，一起走進陳定南紀念館，展開一場與眾不同的夜宿體驗活動。

基金會說明，想讓孩子認識人權，就從認識這塊土地開始，透過2天1夜的活動，讓孩子在玩樂中理解，不論是人身的自由還是乾淨的生活，都是基本人權之一，從生活出發，讓孩子感受什麼是「人的權利與責任」，第1天從自然環境取材製作餐具、夜間電影院、兒童瑜珈，第2天則安排自然生態探索、人權繪本共讀與親子DIY創作活動。

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活動亮點包括夜宿歷史名人故居，聽聽關於「廉能」的故事；跟著環境教育講師探索自然，親身感受生態的重要性；用孩子的角度看見人權與土地的連結，在美好的環境中共度親子時光，為未來留下珍貴的回憶。

活動地點在陳定南紀念館（宜蘭縣三星鄉義洲路二段65巷52號），日期為今（2025）年8月20日至21日，招收對象為兒童年齡8至12歲的親子家庭（招收20人），今日起至8月10日開放報名，額滿進入候補名單。

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