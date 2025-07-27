「你好 我吃一點」梗圖攻佔外國旅客美食文 南韓網友神反擊爆紅

社群近日流行在外國遊客的台灣美食貼文下方留言「你好，我吃一點」的貓咪筷子梗圖，隨後更有人製作「把筷子收回去」的版本進行反擊。（擷取自Threads）

2025/07/27 14:25

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕社群平台「Threads」近日掀起一股由台灣網友發起的「你好，我吃一點」留言熱潮，許多人在看到來台旅遊的日韓遊客分享美食照片時，便會在留言區留下「你好，我吃一點」的文字，並搭配一張貓咪拿著筷子的趣味梗圖，引發關注。

這波留言潮最初帶有戲謔性質，許多外國網友起初禮貌回應，例如「歡迎」或是「都吃光了」，但台灣網友仍不放棄，繼續留言「沒事，我還有一雙」或「大吃特吃」等版本的貓咪梗圖，形成一種互動式幽默。不少台灣網友甚至延伸創作，加入多語言版本或將圖像加上武器圖案，展現「非吃不可」的決心。

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有趣的是，這股風潮並未僅止於台灣網友的單向行動。近日，一名南韓網友在「Threads」分享台灣美食，遭遇「你好，我吃一點」的梗圖留言攻勢後，使用一張貓咪梗圖進行「反擊」，上頭以中文寫著「你好，把你筷子收回去」。許多台灣網友紛紛留言回應，「用魔法打敗魔法」、「歐巴預判了台灣人的預判」、「好好笑 為什麼韓國人會有台灣梗圖」、「不可能梗圖用得這麼好，掰掰。歡迎下次再來台灣，希望你有喜歡台灣」。

因應來台旅客國籍多元，網友們還貼心製作多種語言版本的梗圖。（擷取自Threads）

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