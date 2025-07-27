為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「你好 我吃一點」梗圖攻佔外國旅客美食文 南韓網友神反擊爆紅

    社群近日流行在外國遊客的台灣美食貼文下方留言「你好，我吃一點」的貓咪筷子梗圖，隨後更有人製作「把筷子收回去」的版本進行反擊。（擷取自Threads）

    社群近日流行在外國遊客的台灣美食貼文下方留言「你好，我吃一點」的貓咪筷子梗圖，隨後更有人製作「把筷子收回去」的版本進行反擊。（擷取自Threads）

    2025/07/27 14:25

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕社群平台「Threads」近日掀起一股由台灣網友發起的「你好，我吃一點」留言熱潮，許多人在看到來台旅遊的日韓遊客分享美食照片時，便會在留言區留下「你好，我吃一點」的文字，並搭配一張貓咪拿著筷子的趣味梗圖，引發關注。

    這波留言潮最初帶有戲謔性質，許多外國網友起初禮貌回應，例如「歡迎」或是「都吃光了」，但台灣網友仍不放棄，繼續留言「沒事，我還有一雙」或「大吃特吃」等版本的貓咪梗圖，形成一種互動式幽默。不少台灣網友甚至延伸創作，加入多語言版本或將圖像加上武器圖案，展現「非吃不可」的決心。

    有趣的是，這股風潮並未僅止於台灣網友的單向行動。近日，一名南韓網友在「Threads」分享台灣美食，遭遇「你好，我吃一點」的梗圖留言攻勢後，使用一張貓咪梗圖進行「反擊」，上頭以中文寫著「你好，把你筷子收回去」。許多台灣網友紛紛留言回應，「用魔法打敗魔法」、「歐巴預判了台灣人的預判」、「好好笑 為什麼韓國人會有台灣梗圖」、「不可能梗圖用得這麼好，掰掰。歡迎下次再來台灣，希望你有喜歡台灣」。

    因應來台旅客國籍多元，網友們還貼心製作多種語言版本的梗圖。（擷取自Threads）

    因應來台旅客國籍多元，網友們還貼心製作多種語言版本的梗圖。（擷取自Threads）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播