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    苗縣充電樁使用率低 縣府：「先布點、再優化」

    苗栗縣議員曾玟學指出因規劃不當，頭份市鬧區專用停車格常出現「空閒」狀況。（曾玟學提供）

    苗栗縣議員曾玟學指出因規劃不當，頭份市鬧區專用停車格常出現「空閒」狀況。（曾玟學提供）

    2025/07/27 13:41

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕近年來不少國際車廠跨足電動車領域，國人購買電動車數量也逐漸增加，苗栗縣政府獲中央及自籌共9千多萬元，設置79槍充電樁（慢充）提供縣民與遊客使用，目前處於試營運階段。不過，苗栗縣議員曾玟學指出，根據使用者回饋，苗栗縣充電樁設置選址不佳，未考慮實際需求與交通安全。苗縣府則回應，因採取「先布點、再優化」策略，後續將持續改善，快充部分估計8月下旬試營運。

    苗栗縣政府交通工務處表示，根據中央補助機制，充電站建置須「先確定場址並通過審核」才能申請經費，故採「先布點、再優化」，推動初期即需規劃具體場址，無法等到完全掌握民眾習慣與熱點後再逐一佈建。另外，因苗栗市、頭份市與竹南鎮路邊停車格已由公所委外經營，縣府無法直接設置充電設施，只能先在尚未劃設的場域進行建置，後續將滾動調整。至於快充部分，估計8月下旬試營運。

    曾玟學指出，根據使用者回饋，在頭份鬧區設置多處充電樁，未適當規劃分散；縣府另外再劃設專用停車格設置充電樁，但劃設的專用停車格並不適合做為停車格使用；至於缺乏快充提供遊客或民眾使用，也是不少民眾反饋意見。

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