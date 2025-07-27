6旬婦阿嵐職場坎坷 罕見投身女保全站上崗哨站穩人生

轉職少見女保全的阿嵐（化名）認真負責車輛進出管理與查驗。（勞動部台南就業中心提供）

2025/07/27 13:48

〔記者王俊忠／台南報導〕女性投入保全業相對罕見，但62歲的阿嵐（化名）勇敢打破性別刻板印象，再創人生新領域。在勞動部雲嘉南分署台南就業中心協助下，她成功轉職為保全員，穩定就業近8個月，重新找回生活重心與自信，也獲得勞動部「55Plus就業獎勵金」6萬元，大為減輕其經濟壓力。

阿嵐過去曾經營寢具店，因市場競爭結束營業，後轉到寢具工廠推銷商品，長年駕駛小貨車叫賣，歷經3次車禍仍堅持工作。期間也曾與友人合夥經營海產粥店，後來為照顧罹癌的合夥人，學習照服工作，因此考取照服員證照。由於日夜照顧合夥人、體力無法負荷，友人最終離世，讓她暫別照服職涯，也為轉職埋下動機。

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因長期為合夥人分擔醫療與生活費，讓阿嵐經濟陷入困境，當時僅能租住簡易貨櫃屋，僅靠一份堤岸管理員微薄收入度日，卻因契約期滿沒了工作，對屆花甲之年的她而言，人生再次陷入低潮。

幸台南就業中心適時伸出援手，在就服人員鼓勵下，她再展現骨子裡的堅忍，勇於嘗試應徵社區保全工作，工作6個多月後，順利跳槽至待遇更佳的保全公司，負責車輛進出管理與指揮交通。阿嵐開心地說：「保全工作讓我每天都挺直腰桿，有目標且收入穩定，心裡很踏實」，由衷感謝就服人員協助幫忙找到工作又有就業獎勵金補貼生活。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，阿嵐的故事展現中高齡者在職涯中的韌性與價值，為鼓勵年滿55歲以上或45歲以上依法退休，離開職場滿3個月的民眾重新投入工作，勞動部推動「55Plus就業獎勵」，透過公立就業服務機構推介，穩定就業滿90日者，全職工作者每次可申領3萬元、最多6萬元；部分工時者只要月薪達基本工資一半以上，也能申領每次1萬5千元、最高3萬元。

62歲的阿嵐（化名）勇敢打破性別刻板印象，投入女保全工作，挺直腰桿再創職場二春。（勞動部台南就業中心提供）

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