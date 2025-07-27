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    嘉義東石蚵風災受創銳減 價格上揚近3成

    嘉義區漁會今舉辦「蚵的文化祭第13屆剖蚵競賽」，推廣東石牡蠣。（記者王善嬿攝）

    嘉義區漁會今舉辦「蚵的文化祭第13屆剖蚵競賽」，推廣東石牡蠣。（記者王善嬿攝）

    2025/07/27 13:35

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕丹娜絲颱風造成嘉義縣嚴重災情，尤其沿海因浮筏式、平掛式蚵棚遭強風大浪襲擊，受損嚴重，牡蠣產量銳減，近期東石牡蠣產地價格上揚近3成，上看每台斤230元，嘉義區漁會總幹事林佳瑩說，中秋節要吃到鮮甜肥美的東石牛奶蚵，將視蚵農後續養殖情形，如再來颱風，可能有錢也買不到。

    嘉義區漁會今天舉行第13屆剖蚵比賽，林佳瑩說，受丹娜絲颱風影響，很擔心連比賽用的牡蠣都不夠，經向合作蚵農採購牡蠣，才讓比賽順利進行。

    林佳瑩表示，7月6日丹娜絲颱風自嘉義布袋登陸，造成蚵農損失慘重，雖有部分蚵農已經搶收，然而對正值旺盛生長期的牡蠣，影響很大。

    林佳瑩說，風災後因牡蠣產量銳減，產地價格順勢上漲，原本每台斤約170元，已上漲到每台斤220至230元。

    嘉義縣政府農業處漁業科長張建成說，丹娜絲颱風帶來最大陣風16級風，及5、6公尺高大浪，大約9500個浮筏式蚵棚受害、受害程度約3成5，平掛式約有350公頃蚵棚受害，平均受害程度2成以上，牡蠣損失金額約1億8千多萬元；風災已過3個星期，希望接下來不再有颱風，讓牡蠣能持續成長，中秋節就能供應好吃的東石牛奶蚵給消費者。

    受丹娜絲颱風影響，嘉縣牡蠣產量銳減，產地價格上揚。（記者王善嬿攝）

    受丹娜絲颱風影響，嘉縣牡蠣產量銳減，產地價格上揚。（記者王善嬿攝）

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