新竹縣今天表揚全縣20位模範父親

受表揚模範父親的家庭子孫輩們向縣長楊文科（坐者左2起往右）、議長張鎮榮及自家父、祖奉茶。（記者黃美珠攝）

2025/07/27 13:20

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府今天表揚20名全縣模範父親，他們除了是一般家庭的支柱，有的來自新住民家庭成為「新力爸爸」，有的是寄養家庭的「魔力爸爸」，或是在身障家庭中擔任「給力爸爸」的角色。縣府安排這20個家庭的子女們親手向他們奉茶，大聲說出對他們的感謝與愛意。奉茶所用的喜柿杯套組，則來自縣內新埔柿染坊所做，用麻質布料做出柿子造型的杯套，傳遞今天的喜「柿」吉祥祝福。

現場最年長的模範父親、關西鎮86歲葉俊發，過去獻身教育界42年，以身作則來教育子女和學生們。

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78歲「給力爸爸」徐寶銅國小畢業後拜師學做木工，55歲時因車禍截肢，後來轉學園藝景觀工程，職場上重新發光發熱。「摩力爸爸」林進忠從2014年起就跟太太加入寄養家庭行列，已陪伴過12名寄養孩子，從科技工程師轉變為受傷孩子們的守護者，無聲地接住這些孩子們的情緒，讓他們也能在愛的環境中成長。

2025新竹縣全縣模範父親有：竹北吳孟哲和曾金清、竹東陳國雄、關西葉俊發、新埔詹金倉、新豐戴仁楨、湖口陳能鎬、北埔莊謙吉、芎林劉康一、寶山呂學磻、橫山朱榮土、峨眉楊裕謙、五峰蘇瑞政、尖石劉新清、新力爸爸（新住民家庭）唐文傑、魔力爸爸林進忠（寄養家庭）、給力爸爸徐寶銅和郭慶（身障家庭）、以及協會推薦的曾炳麟、魏國志。

新竹縣今年全縣模範父親中最年長的是來自關西鎮的葉俊發老先生。（記者黃美珠攝）

新竹縣模範父親「給力爸爸」徐寶銅，受傷截肢後另行學藝，在職場上依舊有聲有色。（記者黃美珠攝）

新竹縣模範父親「魔力爸爸」林進忠已經陪伴12名寄養孩子長大。（記者黃美珠攝）

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