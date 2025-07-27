捷運三鶯線公共藝術活動起跑 8、9月還有2場免費半日遊

捷運三鶯線公共藝術系列活動起跑，首場「職人小學堂半日遊」串聯地方文化。（圖由捷運局提供）

2025/07/27 13:06

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北捷運三鶯線公共藝術系列活動起跑，首場「職人小學堂半日遊」昨（26）落幕，吸引近百人參加，反應熱烈，透過三鶯線公共藝術，串聯地方文化，推出適合親子的手作DIY體驗，8月、9月還有2場免費活動。

新北市捷運工程局局長李政安表示，「職人小學堂半日遊」結合在地的傳統工藝職人，規劃一條深度文化體驗路線，除了向民眾介紹三鶯線公共藝術的策劃概念，職人也會導覽三峽歷史風貌，走遍秀川百年老街、清水祖師廟等，最後再帶領民眾DIY體驗「金工鍛敲」技藝，創作專屬個人的銅製餐具，延續傳統技藝。

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李政安說明，三鶯線公共藝術系列活動除了首波「職人小學堂半日遊」，接下來將規劃「人文散策一日遊」，展開土城、三峽、鶯歌的文化輕旅行，深度體驗在地手作、地方飲食與文化故事；還有「舞踏青春車廂快閃表演」、「互動式行動劇場」等活動，迎接年底三鶯線完工。

捷運局補充，「職人小學堂」共規劃4個場次，每場約40人，採網路報名，活動免費，另外2個場次預計8月30日及9月27日舉辦，報名資訊分別在8月8日及9月5日於「新北捷運局」臉書粉專公布。

捷運三鶯線公共藝術系列活動「職人小學堂半日遊」，安排適合親子的DIY體驗活動。（捷運局提供）

捷運三鶯線首場公共藝術系列活動吸引民眾參與，反應熱烈。（捷運局提供）

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