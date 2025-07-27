竹縣寶山表揚模範父親也表揚好人好事、模範志工爸爸

新竹縣寶山鄉曾連3霸的老村長呂學磻，把薪水悉數當獎助學金嘉惠地方學子。（寶山鄉公所提供）

2025/07/27 12:58

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣寶山鄉今年父親節前不僅表揚各村模範父親、好人好事代表各11人，還首度新增表揚4名模範志工爸爸，並以「好人好事特別貢獻獎」的名義，感謝佳日食品有限公司負責人黃孝仁、啟德機械起重工程（股）公司董事長胡漢龑，過去不時以企業力量，幫忙關懷寶山的長者和治安所需。

寶山鄉長邱振偉說，11名模範父親中，代表寶山接受全縣揚的前雙溪村長呂學磻，曾連任3屆村長，薪水悉數捐作獎助學金，默默嘉惠地方子弟。

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佳日食品負責人黃孝仁去年起不計成本，幫忙寶山鄉各社區辦理「食百二」計畫，便當以成本價格提供社區辦理老人共餐、送餐。他的義行不僅提升社區長者的生活品質，也讓寶山「食百二」服務更加穩定與溫暖。

啟德董事長胡漢龑長年捐贈鄉內的社區或守望相助巡守協會的巡邏車，也常捐警用巡邏車、消防救護車給寶山，積極參與地方公益。

寶山今年模範父親11人有：雙溪村黃文鎮、雙溪村鍾光銘、雙新村湯仁貴、新城村朱金鎮、寶斗村蕭送賢、深井村唐慶榮、寶山村周建國、山湖村朱文忠、三峰村黃明雄、大崎村胡豐雄及油田村彭福旺。

好人好事11人是：雙溪村邱源勝、雙溪村洪正忠、雙新村彭福乾、新城村徐振生、寶斗村江昌湧、深井村鍾輝光、寶山村李紘駐、山湖村黃玉蓮、三峰村黃善熙、大崎村黃忠政及油田村劉瑞錦。

4名模範志工爸爸包含：雙溪社區發展協會呂德郎、雙新社區發展協會何全朗、三峰社區發展協會李永興及油田社區發展協會葉鏡紅。

新竹縣寶山鄉趁著表揚模範父親的機會，也表揚在地熱心公益的好人好事代表。（寶山鄉公所提供）

新竹縣寶山鄉趁著表揚模範父親的機會，也表揚在地熱心公益的好人好事代表。（寶山鄉公所提供）

啟德機械董事長胡漢龑（左3）捐助寶山鄉警用巡邏車。（邱振瑋提供）

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