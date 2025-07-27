深耕偏鄉與弱勢家庭 屏東3名社工獲肯定。（屏東縣政府提供）

2025/07/27 13:12

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府3名社工勇奪114年全國績優人員及團體獎，分別榮獲「績優督導」與「績優人員」殊榮，展現屏東在第一線守護社會安全網的深耕實力與堅強韌性。

獲獎人員為張雅惠（恆春社會福利服務中心社工督導），深耕南國恆春半島多年，堅守偏鄉第一線，帶領團隊串聯在地網絡，處理複雜高風險家庭與原民議題，以專業和溫柔撐起家庭最後一道防線，榮獲「績優督導」獎。

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榮獲「績優人員」殊榮2名社工為邱琡閔（內埔社會福利服務中心約聘社工員）深耕社區照顧弱勢兒少，處理多起疏忽、脆弱家庭照顧案件，整合教育與醫療資源，守護孩子的安全與權益；楊世英（鹽埔社會福利服務中心約聘社工員）投入家庭暴力防治與高衝突個案處理，協同警政與醫療系統及時介入，穩定案家生活，展現超高專業韌性。

3人長期深耕在地服務現場，展現出高度專業、以專業守護脆弱家庭，讓社會安全網真正從「制度」化作「行動」，讓每一位需要協助的民眾都能及時獲得支持，尤其是屏東地處幅員遼闊，社工們面臨的不只是個案的挑戰，更包含交通、資源缺乏及文化差異等難題，他們總是默默站在最需要的地方，扮演那一條條交織安全網的細線，協助照顧弱勢家庭。

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