2025宜蘭壯圍生活節開幕 金曲歌手齊聚沙丘音樂會飆歌

2025壯圍生活節昨晚邀請知名歌手萬芳（前排中間）演唱一首首動聽歌曲。（圖由東北角風管處提供）

2025/07/27 12:42

〔記者江志雄／宜蘭報導〕2025壯圍生活節在宜蘭縣壯圍沙丘生態園區登場，今天（27日）晚上有金曲獎三金歌手李竺芯與金曲歌手桑布伊演唱，觀光署東北角風管處歡迎大家白天到壯圍沙丘欣賞地景藝術，晚上隨著音樂搖擺，享受視覺及聽覺的雙重盛宴。

壯圍生活節今年活動以「阡陌縱橫沙海間」為主題，邀請2組藝術家完成地景藝術創作，另有自行車輕旅、沙丘市集、4場次的星夜沙丘音樂會，首場次音樂會昨晚開唱，知名歌手萬芳演唱一首首動聽歌曲，台下觀眾一起哼唱，將現場氣氛推向高潮。

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主辦單位表示，第2場次音樂會訂於今晚6點開唱，邀請李竺芯、桑布伊等人登台。8月30日第3場次表演藝人有甜約翰、追風少女、貨櫃兄弟、大支 ft. STACO。8月31日：Voco Novo 爵諾歌手、雷擎ｘ明馬丁 Musa、鄭宜農、無獨有偶工作室劇團。

壯圍生活節地景藝術作品將展覽至明年2月28日，遊客可在壯圍沙丘生態園區感受壯圍綿延沙丘風景，並遠眺龜山島，相關活動內容可上官網查詢。

壯圍生活節設計許多吸睛的地景藝術。（圖由東北角風管處提供）

壯圍生活節在壯圍沙丘生態園區登場。（圖由東北角風管處提供）

壯圍生活節地景藝術吸引遊客拍照留念。（圖由東北角風管處提供）

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