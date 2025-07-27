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    竹北透過多元管道推舉34名模範父親 90歲郭海源最年長

    新竹縣竹北市今年透過多元管道表揚34名模範父親，其中最年長的高齡90歲。（竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市今年透過多元管道表揚34名模範父親，其中最年長的高齡90歲。（竹北市公所提供）

    2025/07/27 12:54

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市今年透過特殊社團、社區發展協會以及里辦公室多元管道推薦出34名默默散發光、發熱的模範父親；最年長者是90歲的十興里民郭海源，最年輕的則是53歲、由社團法人新竹縣天使之音協會推薦的危永濬。

    值得一提的是，危永濬的2名兒子儘管都是聽障，但在他的陪伴下茁壯成長，長子危彥綸是國立清華大學生命科學暨醫學院學士班學生，在美術繪畫上屢獲佳績。次子危宇澤不僅曾獲2021年總統教育獎，在國內運動賽事上的亮眼成績，讓他今年將代表台灣參加11月的東京聽奧田徑賽。

    新崙里模範父親吳孟哲長期擔任社區總幹事與巡守志工，從交通指揮到照顧孫輩，守護著家庭與社區。大義里模範父親曾金清歷任義警隊副中隊長、市民代表、家長會長等，用父愛挑起照顧家庭、社會的雙重責任。

    竹北市另外32名模範父親分別是竹縣聾啞福利協進會吳聲桂、竹縣身心障礙者權益促進會黃金倉。中興社區發展協會李榮茂、東平社區發展協會鄭香煊。東海里黃一峰、東興里范德梅、北興里李進乾、北興里李三郎、東平里黃永興、文化里黃清標、興安里張俊恭、隘口里彭添俊、鹿場里徐世昌、新庄里馮輝萬、白地里許水金、新港里戴邦輝、麻園里陳榮名、竹北里蔡文翔、竹北里彭慶江、竹仁里劉邦億、竹義里王昇法、斗崙里鍾金河、斗崙里黃清炎、泰和里陳銀村、中崙里邱雲榜、北崙里蔡文源、新國里張承森、新社里魏燦煇、聯興里徐明雄、大眉里許添發。

    新竹縣竹北市模範父親危永濬（中），其次子危宇澤（右4）將參加東京聽奧比賽，左3則是其長子危彥綸。（竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市模範父親危永濬（中），其次子危宇澤（右4）將參加東京聽奧比賽，左3則是其長子危彥綸。（竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市長鄭朝方（右前）透過特殊團體、社區、以及里辦公室多元管道推舉、表揚34名模範父親。（竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市長鄭朝方（右前）透過特殊團體、社區、以及里辦公室多元管道推舉、表揚34名模範父親。（竹北市公所提供）

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