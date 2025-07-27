Inside Taiwan培力台中海線青年 走入清水用影像與文字說故事

「海線青年培力計畫」遴選出12名青少年培力。（記者歐素美攝）

2025/07/27 12:50

〔記者歐素美／台中報導〕Inside Taiwan曬台灣文化協會、財團法人春雨文教基金會與玉雪公益協會共同主辦「海線青年培力計畫」，為期5天的課程，共遴選出12名15至22歲、來自海線、高雄、印尼的學員參與，一同走進清水小鎮，透過地方觀察、人物訪談與影像創作，深入理解在地文化，用創意與行動述說地方故事，為地方帶來嶄新視角。

Inside Taiwan深耕海線，共規劃影像剪輯、國際交流、地方創生、人物專訪與活動企劃等五大主題，結合講師教學理論與實地操作，學員掌握從發想、拍攝、訪談到發表的完整流程。

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學員走訪清水據點，採訪「清水散步」吳長錕老師、「清水國小」童志榮主任、「百珍香餅行」吳富連老闆及「紫雲巖」吳勝隆主委、紀文來副主委，親身體驗影像與文字紀錄的挑戰與感動。

春雨文教基金會董事長暨台中市議員施志昌親自到場勉勵學員指出，海線相較於市區，長期以來資源相對匱乏，很感謝這樣的活動能讓海線的孩子有機會學習、接觸更廣的世界。

Inside Taiwan曬台灣文化協會理事長葉婷阡表示，讓新一代孩子為自己的家鄉感到驕傲，從海線出發，扎根在地，連結國際。

玉雪公益協會理事長顏子岳也表示，哪怕只是一堂課、一個環節，只要能點燃一絲啟發，就足以成為青年發展的重要契機。肯定學員的投入與成果，盼這五天成為未來的起點。

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