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    國際生物奧林匹亞傳捷報 我國奪1金3銀佳績

    我國學生勇奪國際生物奧林匹亞1金3銀佳績，金牌建中陳俊穎（左起）、銀牌建中郭哲聿、台師大附中林柏辰、北一女中洪子芩。（教育部提供）

    我國學生勇奪國際生物奧林匹亞1金3銀佳績，金牌建中陳俊穎（左起）、銀牌建中郭哲聿、台師大附中林柏辰、北一女中洪子芩。（教育部提供）

    2025/07/27 12:05

    〔記者林曉雲／台北報導〕2025年第36屆國際生物奧林匹亞競賽從菲律賓傳回捷報， 在78國、304名參賽學生中，我國共獲得1金3銀佳績，國際排名為第8名（以金牌數計算）。

    1位金牌獲獎者為建中學生陳俊穎（個人排名第12名）；3位銀牌獲獎者為台師大附中學生林柏辰（個人排名第36名）、北一女中學生洪子芩（個人排名第42名）及建中學生郭哲聿（個人排名第48名）表現優異。

    教育部國教署組長黃瀞儀表示，我國代表隊由國內大學20多位教授組成輔導團隊負責培訓，歷經初賽、複賽、選拔營、決選營4階段，從全國164所學校共2874名學生中選出4名學生代表參賽。

    代表團由國立中山大學特聘教授江友中擔任領隊、國立中興大學退休副教授蕭淑娟擔任副領隊，並由國立嘉義大學教授楊奕玲、國立台灣海洋大學特聘教授林翰佳、國立中山大學副教授顏聖紘、國立台灣大學副教授董桂書、建中教師劉翠華及前國手國立台灣大學醫學系陳允禎隨隊協助競賽試題審閱、翻譯及成績仲裁等工作。

    為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發20萬元、10萬元及5萬元獎學金。

    我國學生勇奪國際生物奧林匹亞1金3銀佳績，金牌陳俊穎（左起）、銀牌洪子芩、林柏辰。（教育部提供）

    我國學生勇奪國際生物奧林匹亞1金3銀佳績，金牌陳俊穎（左起）、銀牌洪子芩、林柏辰。（教育部提供）

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