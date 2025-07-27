竹北就服中心賴怡君 協助弱勢族群就業獲頒全國績優人員

竹北就業服務中心就業服務員賴怡君，12年如一日，努力扶助弱勢族群穩定就業。（勞動力發展署桃竹苗分署提供）

2025/07/27 11:24

〔記者黃美珠／新竹報導〕勞動部勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心的就業服務員賴怡君12年如一日，傾聽弱勢對象的求職需求，致力跨單位整合資源，幫忙他們走過求職低谷，讓他們經濟得以自立，也替他們背後的家庭重啟生活希望，獲勞動部頒發「強化社會安全網績優人員」表揚，是今年唯一獲獎的就業服務員。

勞動力發展署桃竹苗分署表示，賴怡君12年來，她深入新竹縣的寶山、峨眉、北埔、竹東等偏鄉，陪伴超過3千名弱勢者重新站穩腳步，成為無數弱勢求職者的職涯引路人。

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某次宣導中，賴怡君接觸到1名曾是製造業主管的中高齡男性，對方因生病而離職，後來病況穩定想重返職場，卻因健康狀況和身障而萬般不順。賴怡君先幫他申請臨時工作津貼，最後媒合擔任學校短期行政支援。她持續追蹤關心、鼓勵，短期工作計畫結束後，又替他找到另所學校的正式總務行政工作，使他去年得以穩定就業至今。

賴怡君還幫過一戶全員聽障的家庭穩定就業。這戶的爸爸雖一度因職場不友善而離職，但經她努力媒合且親自走訪鄰近工廠，終於讓這家的爸爸這2年來有份穩定的組裝工作。而18歲的兒子成年後想投入服務業，她多次跟雇主溝通，細心說明這名大男孩的優勢與特質，最後他在手搖飲店後台，也已穩定工作2年。而這戶的媽媽因需照顧發展遲緩的幼兒，賴怡君評估後幫忙安排彈性兼職的洗碗工作，讓她能兼顧家庭與生活。

竹北就業服務中心就業服務員賴怡君（左3）協助弱勢族群就業不遺餘力，獲頒全國績優人員。（勞動力發展署桃竹苗分署提供）

竹北就業服務中心就業服務員賴怡君（中）協助弱勢族群就業不遺餘力，獲頒全國績優人員。（勞動力發展署桃竹苗分署提供）

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