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    低壓帶發威！ 中南部地區整週防豪雨

    未來一週持續受到低壓帶與西南風影響。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週持續受到低壓帶與西南風影響。（圖為中央氣象署提供）

    2025/07/27 11:08

    〔記者林志怡／台北報導〕上週3颱接力形成，週末後都已遠離並減弱，但中央氣象署指出，未來一週台灣仍受到低壓帶與西南風影響，持續有西南風吹拂，中南部地區未來一週有大雨或局部豪雨等級的降雨，週末雨勢才有機會趨緩，北部、東半部地區也呈現多雲且有雨的天氣，民眾外出務必攜帶雨具。

    中央氣象署預報員劉沛滕指出，竹節草颱風於昨日減弱為一般低氣壓，今日上午抵達琉球群島附近，因周邊對流發展旺盛，有再度增強為熱帶性低氣壓的趨勢，未來將以熱帶性低氣壓強度，持續在低壓帶的東北側發展，並逐漸往西移入中國陸地。

    劉沛滕說，台灣位於低壓帶南側，未來一週也將持續受到低壓帶影響，西南風將持續帶入水氣，中南部地區受西南風帶來的水氣影響，有較明顯降雨，且今日白天、中南部地區雨勢較明顯，有大雨發生機率，北部、東半部降雨較少，但仍建議外出時攜帶雨具。

    入夜後因西南風增強，水氣持續移入，中南部地區、北部山區都將有明顯降雨出現，且中南部地區有局部豪雨，週一前都將持續有較大雨勢，北部、東半部地區的雲量也逐漸增多且有雨。

    劉沛滕表示，週二、週三因西南風帶來的水氣為山區帶來較多累積雨量，民眾務必注意中南部山區坍方落石、溪水暴漲，且南投、嘉義以南山區可達局部豪雨以上，中南部地區持續有局部大雨或豪雨。

    此外，週四至週六都將維持相似的降雨型態，中南部地區持續有局部豪雨，週六、週日雨勢才會稍微趨緩，但因仍在低壓帶與西南風影響下，仍要注意明顯的降雨。

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