提高梨山觀光產值 中市交通局推高山版包車觀光服務

梨山幸福巴士滿足當地交通運輸需求，也提供包車觀光服務（市府提供）

2025/07/27 11:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕梨山正值水蜜桃盛產期，台中市政府交通局協助偏鄉地區觀光運輸產業能永續發展，推動梨山幸福巴士滿足當地交通需求，方便全國各地遊客來梨山旅遊，現更推出高山版的包車觀光服務；交通局長葉昭甫表示，遊客可透過飯店業者預約幸福巴士付費包車，遊玩梨山各大景點還能享受品茗吃桃，為梨山帶動觀光商機。

葉昭甫指出，中市從2022年起推動幸福巴士，提供小而美的公車服務，協助原鄉居民來往四大部落，照顧民眾就學、就醫及採買的日常所需，去年榮獲《天下雜誌》第二屆天下城市治理卓越獎的「社會進步組」優選，為六都交通局唯一獲獎的單位。

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梨山幸福巴士是由交通局透過專案輔導梨山社區發展協會成立的市區汽車客運業，並由該協會與當地旅宿業者合作，現今更推高山版的包車觀光服務，梨山觀光遊客透過飯店業者，也能預約幸福巴士付費包車遊玩梨山各大景點。

葉昭甫表示，幸福巴士行駛在平均海拔2000公尺的梨山，民眾可遊天池、梨山賓館、希利克步道、耶穌堂、梨山文物陳列館、武陵農場等，遊客可預約付費的幸福巴士包車，輕鬆到達梨山各大景點；在地民眾要搭乘梨山幸福巴士，透過手機下載安裝「梨山幸福巴士」APP預約乘車。

提高梨山觀光產值 交通局推高山版的包車觀光服務（市府提供）

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