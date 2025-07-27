「朝9晚5」不夠友善？宜蘭清水地熱試辦夏日「朝8晚6」

宜蘭清水地熱將試辦夏季營運時間，開園提早到上午8點，休園延至下午6點。（圖由宜蘭縣府提供）

2025/07/27 10:54

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣人氣景點清水地熱遊憩區「朝9晚5」開放時段挨批不夠友善，外界希望彈性調整避開夏日酷暑，經本報報導後，宜蘭縣政府決定試辦夏季營運時間，開園時間提早到上午8點，休園延至下午6點，明天（28日）起試辦到8月31日。

清水地熱目前營運時間上午9點到下午5點，入夏後，有些人為避開大太陽，想利用清晨或傍晚入園，但太早去園區還未提供服務，太晚去就休園打烊，讓遊客及民宿業者頗有微詞，本報7月8日報導此事，縣府開會檢討決定試辦新的夏季營運時間。

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縣府工旅處指出，為因應遊客、地方產業需求及建議，7月28日到8月31日試辦清水地熱夏季營運時間，營造友善旅遊環境，新的營運時間上午8點到下午6點，即開園提早1小時，休園延後1小時，遊客可利用清晨或傍晚入園避開酷熱，停車場收費時間上午8點到下午5點。

縣府說，清水地熱夏季營運時間結束後，工旅處會針對遊客入園情形，並蒐集各方意見，作後續檢討，如果試辦成效良好，往後每年7、8月採常態性的夏季營運時間。

清水地熱有煮食池、泡腳池、湯屋等設施，去年遊客數超過380萬人次，扮演宜蘭縣管風景區龍頭角色。三星鄉民宿業者廖學毅說，每年暑假冬山河親水公園舉辦童玩節，清水地熱若能同步延長營運時間，把遊客留在宜蘭消費，可望為地方休閒產業帶來更多商機。

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