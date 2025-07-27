超市還是超商？ 台南「大7」賣生鮮蔬果驚呆台北人

7-ELEVEN台南首府門市店面相當寬敞。（資料照）

2025/07/27 11:10

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕便利商店服務日趨多元，不僅提供咖啡、簡餐，近年更朝「超市化」轉型。近日有網友在台南一間7-ELEVEN發現店內設有大型冰櫃，販售新鮮蔬果與各式肉品，驚呼「身為台北人，難以想像這竟然是超商」，也掀起網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文分享，他在台南一間7-ELEVEN門市內看見標示「Fresh」的大型冰櫃，擺放整顆蔬菜、水果、盒裝牛肉、豬肉、魚類等生鮮品項，甚至還有昆布與各式調味料，種類繁多、宛如超市。他直言：「身為台北人，我很難想像這竟然是7-11」。

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貼文曝光後，吸引不少網友留言，「現在超商越來越多元化了」、「台北的小七很多都偏小間，沒有這種櫃」、「台北的店租，店能多大」、「越來越誇張了，很多便利商店都開始賣菜跟生鮮食品」、「身為台北人以為這是超市」。

也有網友幽默回應，「大7」、「以前沒錢吃超商，現在沒錢吃超商」、「身為7-ELEVEN，我很難想像你是台北人」、「全家也有生鮮店啊」、「中南部的朋友不相信台北的7-ELEVEN沒廁所」、「將來搞不好可以托嬰」。

據了解，這間備受關注的門市是台南市南區的「首府門市」，為全台第7000間7-ELEVEN，屬旗艦型複合門市，其外觀融合台南古都意象，內部則導入「超市+便利商店」的營運模式，主打生鮮食材、在地選物，隔壁還有連鎖藥妝及咖啡廳，成為7-ELEVEN複合式門市的新型態示範店之一。

統一第7000間7-ELEVEN店「首府門市」。（資料照）

首府門市內宛如超市，設有販賣生鮮蔬果的大型冰櫃。（擷取自路上觀察學院/臉書）

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