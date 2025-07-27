桃園舊城區招牌改造計畫啟動 優先示範區2年內全額補助

桃市府公告「桃園市舊市區人本示範街區招牌廣告補助計畫」，擇定桃園區中正路（中山路到成功路段）為優先示範區。（都發局提供）

2025/07/27 10:26

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園舊市區街景招牌紊亂、缺乏特色，桃市府都市發展局將先補助後整頓，本月15日已公告「桃園市舊市區人本示範街區招牌廣告補助計畫」，並擇定桃園區中正路（中山路到成功路段）為優先示範區，鼓勵店家更新特色招牌，同時讓街道整體視覺更寬廣，都發局表示，公告日起2年內申請的店家，最高補助15萬元，其後每年遞減至第5年不再補助，估計有近百戶店家可受惠，同時將滾動檢討違規招牌的管制手段。

都發局表示，優先示範區路段涵蓋桃園區中正路、博愛路等一定範圍的店家，主要是搭配市府景福宮人本環境計畫、店家立面拉皮階段成果，鼓勵店家將過大、形式單一的招牌，汰換成樣式精巧且能突顯商家特色的招牌，縮小街區招牌廣告亦會讓街道視覺更開闊。

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都發局表示，示範區內店面招牌補助，每門牌號可製作2面招牌，1面為浮（貼）掛於店家建物牆面的招牌，另1面則為側懸式招牌，不同樓層店家可分開申請，補助經費包含招牌設計及製作費用，公告日起2年內（至2027年7月14日止）提出申請的店家，市府全額補助，至多可申請15萬元，公告第3年起補助經費逐年遞減，第3年補助為75%、第4年僅補助一半，公告後的第5年則不再補助。

都發局表示，為讓店家更加了解補助，以及招牌廣告物尺寸設計，將安排輔導團隊提供店家諮詢，也會協助設計招牌，申請補助並取得廣告許可，市府委託的輔導團會逐一拜會店家，並已舉辦說明會向店家說明補助目的及方案。

都發局長江南志表示，桃園舊市區市容景觀長期被詬病，市府從去年起對桃園站前人文生活環境投入改善工程，期盼民間一起加入改造行列，此次再加碼特色店招輔導計畫，各店家也可思考打造特色櫥窗，讓櫥窗就是藝廊展示，有溫度會讓人想停留，市府先以補助方式鼓勵舊市區招牌符合法規，同時將滾動檢討違規招牌的管制手段，未來就長期影響市容的廣告招牌，將會安排拆除並輔導修正。

桃市府推動舊市區招牌更換，在步行的視覺上亦有新的感受。（都發局提供）

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