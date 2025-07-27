反黑箱課綱10週年 高中生成長為青年：拒絕中國教育統戰

反黑箱課綱10週年，當年的高中生已成為青年，他們發起10週年活動，拒絕中國教育統戰。（資料照）

2025/07/27 10:05

〔記者林曉雲／台北報導〕大罷免展現公民罷團的民間力量。10年前，前總統馬英九強推大中國史觀的高中歷史課綱，引發台灣大學歷史系教授周婉窈等大學教授、一群高中公民及歷史老師率先反對，再接續點燃全國高中生怒火，引爆反黑箱課綱運動，前總統蔡英文上任後才保住教育本質。當時的高中生已成長為青年，於今（2025）年舉辦「反課綱運動10週年」活動，自7月29日開始，盼深化台灣公民教育，拒絕中國教育統戰，並重建青年組織行動。

本報自周婉窈老師開第一槍，揭露當時馬政府企圖黑箱竄改高中課綱，即長期密集地進行採訪報導，包括公民教師行動聯盟、歷史教師深根聯盟、台中一中蘋果樹公社啟動的高中生反黑箱課綱等。

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反課綱運動10週年活動籌備小組包括蕭任佑、許冠澤、廖崇倫、陳建勳、高崇倫、王家緯、黃柏翔、黃亭偉、Gina Black，他們表示，10年前，一群高中生為了反對黑箱課綱挺身而出；10年後的今天，重新檢視這段路程得失，學生參與課審會已成為制度，青年投入公共事務蔚為風潮，但中國透過統戰營隊、社群媒體等管道持續滲透校園，部分人士以「學術自由」之名行統戰之實，面對這些挑戰，看到本土教育的韌性，卻也陷入更艱困的思索，校園組織工作者伴隨的無力感，亟待重振組織及串聯，盼當年運動夥伴及所有關心台灣、關注教育的朋友，重返教育部，一同回顧10年來的變化，也思考下個10年前行方向。

​首場7月29日18:30至20:30於台大校友會館，舉辦「世代前行：兒少參與公共事務的挑戰及展望」座談，由歷史教師深根聯盟老師徐万晴主持，與許育銓（北大公行系碩一）、林思愷（世代共好副理事長）、周品妍（師大附中學生）共同對話；7月30日晚間，由簡子涵（反課綱運動參與學生）主持「反思課綱流變：108課綱的誕生與未竟之業」，講者包括黃惠貞（歷史教師深根聯盟成員）、張茂桂（中研院社會所兼任研究員）、劉千萍（前課審會大會學生代表）。

第3場於7月31日晚間，由黃茂善（反課綱運動參與學生）主持「拒絕教育統戰：反課綱運動後的校園中國因素」，講者包括黃兆年（政大國發所副教授）、陳進金（東華歷史系教授）、黃承瀚（經濟民主連合智庫研究員）；8月1日晚間於教育部前舉辦「反課綱運動10週年晚會與影像展」。

反黑箱課綱10週年，當年的高中生已成為青年，他們發起10週年活動，拒絕中國教育統戰。（資料照）

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