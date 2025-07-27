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    天后江蕙高雄開唱8場圓滿成功 夜市券帶動商機

    粉絲們一踏入六合夜市，就直奔記憶中熟悉的老味道。（經發局提供）

    粉絲們一踏入六合夜市，就直奔記憶中熟悉的老味道。（經發局提供）

    2025/07/27 09:46

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕天后江蕙重拾麥克風，於高雄巨蛋盛大回歸，連8場演唱會於昨（26）日圓滿結束，破8萬樂迷見證二姐的音樂情感與舞台魅力；高市府配合演唱會發放50元商圈夜市優惠券，也帶動商機，不少資深歌迷開心表示因為江蕙開麥，再次到訪好久不見的高雄美食美景。

    高市經發局長廖泰翔表示，二姐江蕙時隔多年再度開唱，選擇從小成長的故鄉高雄作為復出演唱會首站，市府持續推出商圈夜市加值服務；接下來8月份高雄即將迎來3場重量級音樂盛事，包含人氣樂團FTISLAND領軍的《2025 FNC BAND KINGDOM》拼盤演唱會、蘇打綠《二十年一刻》巡演最終站、孫燕姿《就在日落以後》首度攻唱高雄巨蛋，市府將持續發放商圈夜市券。

    六合夜市主委莊其章強調，只要高雄舉辦演唱會，夜市生意就特別熱絡，像這次江蕙演出，就吸引了不少中高年齡層歌迷前來，與先前以年輕族群為主的客群結構大不相同，許多長輩粉絲一踏入夜市，就直奔記憶中的經典好滋味，例如鱔魚意麵、水餃、肉圓和海產粥等老字號攤位。

    「老汕頭原味火鍋（博愛店）」蘇店長說，江蕙演唱會前後，有不少樂迷帶著家人一起來用餐，只要憑商圈夜市優惠券消費，每桌即贈青菜一盤；嫁到外地的高雄兒女阿靜談到，得知江蕙封麥10年重新回歸，毫不猶豫帶女兒參加演唱會圓夢，順便搭乘輕軌到駁二走走，感受高雄變得越來越漂亮。

    經發局提醒，歌迷持有的各款「2025商圈夜市優惠券」，使用期限均至今年8月31日，請務必把握時間，前往40多處商圈夜市及400家合作店家使用。

    歌迷前往商圈夜市券合作店家消費。（經發局提供）

    歌迷前往商圈夜市券合作店家消費。（經發局提供）

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