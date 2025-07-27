竹南中華路、科學路口直行、左轉混亂，民眾盼改善。（陳光軒提供）

2025/07/27 10:15

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮中華路為台1線路段，沿線座落不少工廠，與科學路口屬於進入竹南科學園區要道。不過，民眾向苗栗縣議員陳光軒、邱毓興及曾玟學反映，指出中華路因距離路口較遠的兩線道至路口會變成三線道，容易導致直行車變左轉車，導致路口交通混亂，希望能改善。

陳光軒等人邀集公路局苗栗工務段會勘後，苗栗工務段表示，為避免車輛直行變左轉，將會增加左轉車道漸變距離至60公尺，讓駕駛有足夠的應對空間。會勘後決議，除增加漸變距離，並調整車道線型、劃設穿越虛線、內側車道加上引導線、繪設彎曲的路肩邊線外移拉直，並取消機慢車道。

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陳光軒表示，駕駛反映，因該處無空間設置偏心式左轉車道，加上靠近路口會從兩線道變三線道，用路人若一時不察容易在路口處由直行進入左轉車道，向右切出遇到車流相當混亂，影響交通安全；陳光軒也提及，距離中華路、科學路口路肩標線蜿蜒，也會影響駕駛視覺。

邱毓興強調，民眾反映因竹南、後龍與造橋地區不少鄉親在竹南科學園區就業，但是上班期間可能因車輛誤入左轉道，但是難以切出又不左轉，影響後方車輛行進造成塞車。

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