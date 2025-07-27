中市再現有蓋無溝假水溝? 建設局：新設置溝蓋工程9月完工

市議員林祈烽指北區錦中街出現有溝蓋無水溝的現象，要求處理。（林祈烽提供）

2025/07/27 09:46

〔記者蘇金鳳／台中報導〕日前有民進黨議員質疑北區德化街有一處水溝「有蓋無溝」造成豪雨積水，民進黨市議員林祈烽指出，26日清晨一場大雨，竟讓北區崇德殯儀館對面的錦中街整條積水難退，宛如「都市沼澤」，與德化街相距不到1公里，質疑假水溝再現，怒轟市長盧秀燕只顧請假搞政治，汛期將至卻不檢修排水系統，根本是拿市民安全開玩笑。

建設局表示，經查該位置水溝為崇德路人行道改善工程新設置溝蓋，工程預計9月份完工，目前尚有部分工項仍於施工中，溝蓋模板皆配合工程進度陸續拆除，因該位置週邊人車往來眾多，廠商多次前往均因車輛停放致無法拆除。該工程其餘溝蓋模板均已拆除，並不影響整體排水，並已於昨天下午派員拆除該處模板，除依規扣罰外，並要求廠商全線落實巡查。

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林祈烽指出，昨天上午他前往崇德殯儀館參加告別式，現場就有家屬反映殯儀館對面的錦中街大積水，根本看不到路面，只能冒險走上狹窄車道，但雨雖停了，水卻未退，當場用樹枝往水溝裡戳，卻戳不到底，究竟這條新側溝是沒拆塑膠板被封印？還是早就堵死沒清淤才無法排水？

林祈烽要求市府全面清查台中市到底還有多少假水溝，認為是市府失職失能，盧秀燕行政怠惰，這次積水處距離上次「假水溝案」不過短短一公里，市府竟連相鄰區域的排水系統都無心處理。

林祈烽痛批，極端氣候愈來愈常見，台中卻連排水都還在賭運氣，到時候真出事，盧秀燕是否又要怪中央、怪老天、怪市民？要求盧秀燕親自監督全市側溝的排水狀況，別讓「淹大水」成為台中市的日常。

市議員林祈烽指北區錦中街出現有溝蓋無水溝的現象，質疑是否假水溝。（林祈烽提供）

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