又有新擾動！琉球「91W」發展恐成颱 環流今晚起挾雨彈襲台

琉球附近新擾動「91W」逐漸發展，有機會增強為熱低甚至是輕颱，今晚起它的寬廣環流將持續為台灣帶來降雨。（資料照）

2025/07/27 09:44

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「高斯高」、「竹節草」雙颱相繼消散，不過琉球附近新熱帶擾動「91W」逐漸發展，有機會增強為熱帶低壓甚至是颱風，今（27日）晚起它的寬廣環流將持續為台灣帶來降雨，配合西南風雨勢恐延續不短時間，預估要等到8月上旬才有機會擺脫不穩定的天氣型態。

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇今在臉書指出，琉球附近的「91W」逐漸發展起來，很有機會成為下一個正式編號的熱帶低壓或是輕度颱風，但是因為整個季風低壓槽的位置已經偏北，太平洋高壓的位置在更北邊，因此未來將大致沿著太平洋高壓邊緣向西北西到西北的方向往東海北部、黃海南部到長江口一帶移動，直接影響台灣的機會目前來看應該不大。

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不過「91W」的寬廣環流將持續為台灣帶來降雨，今晚到明天除了原本中部以南就存在的西南風迎風面降雨外，隨著「91W」位置的調整，環流西側的南北風交會處將會逐漸來到台灣上空，可能引發較為旺盛的對流系統；氣象署的定量降雨預報以及模式做出來的雨量都不小，要提醒民眾必要注意一下今晚到明天的降雨狀況。尤其是西半部地區，可能都有較明顯的降雨發生機會。

週二（29日）之後，隨著「91W」往長江口一帶靠近，台灣附近的風向會以西南到偏南風為主，容易降雨的區域會往南集中到雲嘉以南到高屏、恆春半島一帶，可能還會更往北擴大到新竹至中彰投地區

吳聖宇表示，這種西南風降雨目前來看會一直持續到週末（8月2-3日）甚至更久，依照中期預報的資料可能要等到下週二、三（5-6日）左右才有機會隨著太平洋高壓西伸增強，季風低壓槽明顯減弱後而告一段落，不過這麼長的時間內，季風低壓槽內後續應該還會再有其他的系統發展出來，預估不穩定天氣看來還要延續7-10天左右，要等到8月上旬才有機會擺脫這樣的形態。

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