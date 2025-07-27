高雄加強垃圾破袋稽查 上半年違規1262件這項最多

高雄加強垃圾破袋稽查。（市府提供）

2025/07/27 09:29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市環保局加強垃圾破袋稽查，上半年查獲違規1262件，以廢紙容器未分類占29%最多，其次廢塑膠容器占22%，並全面回收廚餘，民眾應瀝乾去除雜質，違者可罰1200元至6000元。

環保局為落實垃圾分類，加強垃圾破袋稽查，上半年執行12793件，查獲違規1262件，僅開單告發1件，其餘均勸導改善，分析違規類別以廢紙容器未分類占29%最多，其次為廢塑膠容器未分類占22%。

請繼續往下閱讀...

環保局也推動全面回收廚餘，各清潔隊垃圾車後方設有養豬廚餘與堆肥廚餘兩類回收桶，並設立標示牌，供民眾分類投放，提高廚餘再利用效益，避免廚餘進入焚化廠，降低焚化爐處理效能。

環保局說明，養豬廚餘包括剩菜、剩飯、麵食、零食及調味料等可食性廚餘，經高溫90℃以上蒸煮至少一小時後，由合格養豬場再利用；堆肥廚餘包括骨頭、蛋殼、咖啡渣、水果皮及果籽等，經廢棄物處理隊或合格廚餘場製成環保有機肥料「雄好肥」，可作為土壤改良或提供植栽肥份，免費提供民眾領用使用。

環保局提醒民眾應先將廚餘瀝乾，並剔除塑膠袋、免洗餐具、牙籤等雜質，切勿將非廚餘物混入廚餘桶，違者可依廢棄物清理法開罰1200元至6000元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法