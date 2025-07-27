台日大港水果祭首日吸4.5萬人 今天最後一天

台日大港水果祭請來日本9個城市設攤。（高適府提供）

2025/07/27 09:15

〔記者葛祐豪／高雄報導〕2025台日大港水果祭昨天（26日）在高雄流行音樂中心海風廣場開幕，統計首日吸引超過4.5萬人，今天（27日）最後一天，最受歡迎的台日吉祥物、知名KOL都會現身。

這場近百攤台日水果市集，集結來自青森縣、秋田縣、沖繩縣、福島縣、熊本市、陸奧市、北九州市、沼津市及笠間市等日本9個城市風味攤位，大受民眾喜愛，除了台日直送鮮果，使用高雄新鮮芒果、芭樂、香蕉或日本水蜜桃、草莓及麝香葡萄製作的甜點飲料，都是熱銷品項。

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昨晚會場請來新科金曲歌后李竺芯，於得獎後首場公開演出，她並即興清唱一小段日文歌曲；高人氣樂團芒果醬 Mango Jump 則在壓軸登場演出，主唱郭佐治特別將「台日大港水果祭」融入歌詞，讓現場千人嗨翻。

高市行政暨國際處長張硯卿指出，今年活動擴大邀請，不只9個日本城市共襄盛舉，今天最後一天，最受歡迎的台日吉祥物蜜柑與島根貓將亮相，與大小朋友互動，知名KOL 「Mana」 也帶來水果有獎徵答驚喜環節；此外，台灣樂團淺堤 Shallow Levée、聽聽就好，及日籍歌手山元聰也將帶來精彩演出。活動時間從下午2點到9點，地點在高雄流行音樂中心海風廣場＋堤岸廊道。

人氣樂團芒果醬Mango Jump於台日大港水果祭首日壓軸登場。（高市府提供）

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