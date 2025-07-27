07/27各報重點新聞一覽

大罷免開票結果出爐，24位國民黨立委、新竹市長高虹安罷免案全部失敗。許多民眾難過落淚，但有不少民眾不氣餒，帶著笑容高喊823一起加油。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/27 07:01

自由時報

大罷免 24+1都沒過 立院朝小野大 未能改變

首波大罷免投票落幕，各地罷團推動廿四位國民黨立委、新竹市長高虹安罷免案昨晚完成計票，不同意罷免票均高過同意罷免票，罷免案全部失敗。對於立院朝小野大結構未能改變，總統賴清德昨除感謝公民的力量，也強調執政團隊責任是持續堅定沉著、為人民打拚，堅持國家利益，讓國家繼續前行。

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休旅車國道三逆行撞車 雙亡 水上往北逆飆55公里 酒駕釀禍

一輛休旅車昨天凌晨從嘉義開上國道三號，不僅破紀錄地一路逆向行駛在車道上長達五十五公里，還狂飆突破兩個警方攔截點，最後在南投與順向駛來的轎車對撞，廿五歲葉姓轎車駕駛身亡，逆向的六十一歲李姓駕駛被拋出車外送醫不治，抽血驗出李男酒駕上路，疑受酒精影響做出瘋狂駕車行為。

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賴：只要繼續堅持 民主就不會輸

大罷免失敗，兼任民進黨主席的總統賴清德昨天表示，大家都應該尊重接受投票結果，這不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗，是人民在憲政制度下擁有的正當權利；台灣的民主，只會因為一次次的公民參與，而更加堅韌，只要我們繼續堅持，民主就不會輸，只要台灣公民繼續前行，我們就會與公民社會結伴同行。

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聯合報

25:0 大罷免 大失敗 人民對賴總統投不信任票

首波大罷免昨天投票，廿四位國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案全數被否決，綠營力推的大罷免失敗，形同對賴清德總統及民進黨投下不信任票。

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在野促道歉 賴總統：不是某一方勝利 也非另一方失敗

大罷免全數不通過，國民黨主席朱立倫昨天呼籲賴清德總統向人民道歉，民眾黨主席黃國昌也要求賴總統道歉、卓內閣下台。在野發聲後，賴總統透過臉書表示，這不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗，對於投票的結果，大家應該尊重接受。

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中國時報

首波大罷免 綠營慘敗

726大罷免，大失敗！昨日好天氣衝高投票率，24藍委與新竹市長高虹安罷免案全數失敗，不同意罷免票總數占57.55％，且多位藍委的不同意罷免票數逼近、甚至超越2024年選舉得票數，顯見藍白選民合力對抗民進黨主張的大罷免，寫下台灣民主全新一頁。

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學者：賴稍微挫敗 恐難調整路線

大罷免投票結果出爐，最終25件罷免案全數失敗，後罷免時代賴清德權威備受挑戰，前立委郭正亮直言，賴清德曾要求全黨協助罷團，應立刻宣布辭掉民進黨主席以示負責。台北大學公行系教授劉嘉薇認為，賴堅持的抗中保台策略民眾已不埋單，但賴仍然不會讓步、不會放棄權力，仍會以少數總統身分繼續與在野黨對抗。

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國道3號休旅車逆向對撞轎車，造成2車駕駛死亡，有駕駛在其他路段遭遇該輛逆向休旅車，嚇得緊急閃避。（民眾提供）

兼任民進黨主席的總統賴清德昨天表示，台灣的民主，只會因為一次次的公民參與，而更加堅韌。（資料照）

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