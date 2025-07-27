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    5縣市豪大雨特報！低壓帶影響 各地水氣增

    今日受到低壓帶影響，各地水氣增加，西半部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區則為多雲。（資料照）

    今日受到低壓帶影響，各地水氣增加，西半部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區則為多雲。（資料照）

    2025/07/27 06:49

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（27日）受到低壓帶影響，各地水氣增加，西半部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區則為多雲。氣象署今晨6點20分針對5縣市發布豪大雨特報，屏東縣需慎防豪雨，連江縣、高雄市、台南市及嘉義縣山區則要留意大雨。

    今日午後有局部短暫雷陣雨，留意晚間起整體雨勢再增加，中南部地區降雨更持續、範圍更廣，中南部地區及北部山區有機會出現大雨或局部短延時豪雨，民眾外出請注意天氣變化。氣溫方面，各地高溫普遍為31至34度，大台北局部地區有機會出現36度高溫，至於各地低溫為26至28度。

    空氣品質部分，宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「普通」等級。

    週一（28日）受低壓帶影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，北部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。氣溫方面．西半部26至33度，東半部26至31度。

    週二（29日）至週五（8月1日）受到低壓帶影響，加上西南風帶來較多水氣，迎風面南部地區有陣雨或雷雨，中部地區有短暫陣雨或雷雨，南部地區及中部山區有機會發生大雨或局部豪雨，中部地區也可能出現局部大雨，其他地區為多雲。西半部26至33度，東半部26至31度。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    27 ~ 36 27 ~ 32 27 ~ 31 26 ~ 31

    氣象署發布豪大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

    氣象署發布豪大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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