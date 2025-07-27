女刀匠盧韻如「一把刀一道菜」 結合文創盼賦予新生

第三代女刀匠盧韻如「一把刀，一道菜」結合文創盼賦予新生。（記者李容萍攝）

2025/07/27 07:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園中壢有三大名產，當地俗稱「中壢三寶」，花生酥糖、牛肉麵和鐮刀。在地永利刀具所生產的石刃手工刀是台灣知名手工刀廚刀品牌，專注三合鋼工藝與刀柄訂製，第三代女刀匠盧韻如，傳承70年製刀技術，在傳統的刀具產業逐漸沒落之際，承接手工刀、專業廚房刀具訂製，提供如刀柄DIY、小刀吊飾與親子刀製作課程，讓親子藉由手作體驗感受傳統技藝的魅力，她希望刀具不僅是廚房的工具，也能成為每個家庭成長與陪伴的守護者。

36歲的盧韻如，從小就跟著父母常在刀具工廠幫忙、耳濡目染下，本來就喜歡手作工藝，因為在每個廚房裡，刀具不僅是烹飪的工具，更是串聯成長記憶的見證者。刀具或許鋒利，但生活中的溫情最柔軟，每一道菜的準備，都是愛與故事的延續。

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盧韻如說，從孩子第一次笨拙地學會用小刀切水果，到成年後為摯愛準備一頓暖心的簡餐，每一把刀都記錄著生活中的點滴瞬間，自家的品牌源於對家庭與成長的深刻體悟。每一把刀都是為了陪伴不同人生階段而設計的；安全的小刀讓孩子探索廚房的樂趣，輕巧實用的刀具幫助忙碌的父母快速完成一餐，而訂製廚刀則見證成長的足跡，透過專屬設計與精心挑選，讓每個瞬間都更具意義。

盧韻如在創業過程中，發掘可以從客製化刀具以及開創文創商品開始做起，因為工廠賣最好的刀子就是豬刀，她開始使用製刀剩餘角料，再進行超過三道手工研磨與拋光，使小刀更為光滑與細緻，落實環保永續的理念，打破剩材的產生；同時以刀的形狀結合不同顏色臘繩作為斬厄運、斬惡習、斬孽緣、斬爛桃花的意象文創小刀吊飾，可掛於鑰匙、包包等物品上，

桃園藝文陣線理事長劉醇遠與「巷仔46文化共享空間」創立人陳俊有於2018年共同辦理「街區博物館」計畫，希望用小旅行及DIY體驗活動，串連在地的老店、特色店家，當時盧韻如分享「一直都很想把自己家的故事傳承下來，並分享出去」，在顧問林志峰及其他老店夥伴鼓勵下，她選用自家自豪的鋼材，運用廢料回收製作的小刀具吊飾，讓參與親子能簡單體驗到刀具的製作，連來參與的外國遊客也十分喜愛，每次課程一推出名額總是秒殺。

第三代女刀匠盧韻如「一把刀，一道菜」結合文創盼賦予新生。（記者李容萍攝）

第三代女刀匠盧韻如「一把刀，一道菜」結合文創盼賦予新生。（記者李容萍攝）

盧韻如使用製刀剩餘角料，再進行超過三道手工研磨與拋光，使小刀更為光滑與細緻。（記者李容萍攝）

盧韻如（中）使用製刀剩餘角料，再進行超過三道手工研磨與拋光，使小刀更為光滑與細緻。（記者李容萍攝）

盧韻如體驗刀具製作課程，每個課程一推出、名額總是很快秒殺。（記者李容萍攝）

小刀吊飾，再結合不同顏色臘繩做成隨身吊飾。（ 盧韻如提供）

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