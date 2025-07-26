台南市立博物館暑假「時空探險王」 噍吧哖番薯主題日登場

番薯主題日活動登場，透過故事煎餅課程，講解食材背後的意義。（記者吳俊鋒攝）

2025/07/26 23:45

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市立博物館暑假期間推出「時空探險王」集章活動，串聯各館舍的主題日計畫，系列首場在玉井噍吧哖事件紀念園區展開，以「番薯」為核心，透過趣味闖關，以及料理實作，引領民眾深刻感受這片土地的人文記憶，吸引大小朋友參加，氣氛熱烈。

噍吧哖事件紀念園區今天推出的「番薯主題日-故事煎餅」活動，結合歷史、產業與手作等體驗，重現玉井早年地瓜耕作的生活樣貌。

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在故事煎餅的主軸課程中，也喚起西拉雅族語境下的地名原義，讓親子藉由遊戲、料理的過程，了解玉井的人文脈絡，寓教於樂，大小朋友一起體驗、學習。

現場設置闖關遊戲與限定紀念品，內容涵蓋番薯冷知識，以及玉井農業史背景，寓教於樂，食材藝術家許怡慈則帶領親子製作地瓜籤餅與地瓜水晶餃，現場歡笑聲洋溢，共度週休假期。

許怡慈也分享早期番薯做為糧食作物的重要性與文化象徵，藉由料理認識其如何支撐族群與抗爭者的生命力。

與會的親子都覺得新奇，原來一般常見的番薯，在玉井卻有人文與產業的深層底蘊，市立博物館長何秋蓮指出，活動不僅兼具歷史教育，更是生活記憶的體驗。

何秋蓮說，活動透過食材、遊戲、故事的結合，引導民眾從生活日常感知歷史的溫度，也讓孩童自然理解在地人文，強化世代間的連結。

番薯主題日活動登場，透過故事煎餅課程，講解食材背後的意義。（記者吳俊鋒攝）

料理實作之前，親子一起清洗地瓜等食材。（記者吳俊鋒攝）

小朋友透過闖關遊戲，更認識在地番薯產業的人文特色。（記者吳俊鋒攝）

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