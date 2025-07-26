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    媽祖進場開球！中壢仁海宮攜手樂天桃猿 傳遞信仰與公益

    媽祖進場開球！中壢仁海宮攜手樂天桃猿傳遞信仰與公益。（中壢仁海宮提供）

    媽祖進場開球！中壢仁海宮攜手樂天桃猿傳遞信仰與公益。（中壢仁海宮提供）

    2025/07/26 23:49

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢仁海宮歡慶建宮200週年，為了讓媽祖文化走進年輕人心中，首度攜手樂天桃猿棒球隊、市府民政局及桃捷公司跨界合作，今（26）日下午在樂天桃園棒球場舉辦「媽祖日」棒球公益活動。「金媽祖」從仁海宮搭車至機場捷運A21環北站再坐上嶄新鑾轎轉乘機捷抵達球場入口，並開放民眾現場「躦轎腳」祈福，吸引大批球迷、民眾瘋搶體驗，「金媽祖」最後還進場觀看開球，讓全場嘖嘖稱奇！

    球場內，由桃園市長張善政、中壢仁海宮董事長王介禧、桃捷公司總經理莊英震為今日的球賽一起開球。

    張善政表示，適逢仁海宮建宮200週年，市府與仁海宮攜手合作，首度迎請媽祖神尊進場觀賽，象徵為球隊祈福旗開得勝，更開創宗教與職棒結合之先例，展現桃園多元共融與文化創意的城市特色。市府也結合榮民服務處資源，安排榮民遺族及孩童進場觀賽，並於貴賓室致贈金門特產，傳遞歷史記憶與感謝心意。

    王介禧說，這尊「金媽祖」高76.5公分、寬55公分、重達40公斤將由仁海宮坐田出發，再坐著鑾轎，在陣頭與鼓隊隨行下前往捷運A21環北站，搭乘機捷前往A19桃園體育園區站，下午3點安座於樂天棒球場前廣場，開放民眾「躦轎腳」，完成的民眾可獲得「旗開得勝平安符鑰匙圈」結緣品，當金媽祖現身球場時，不少球迷又驚又喜，直說「看球還能躦轎腳祈福，實在太幸運」。

    體育局長許彥輝、農業局長陳冠義、民政局副局長藍品畯、市議員謝美英等人一同出席活動。

    中壢仁海宮媽祖進場開球。（桃園市政府提供）

    中壢仁海宮媽祖進場開球。（桃園市政府提供）

    媽祖開球，桃園市長張善政擔任打擊者。（中壢仁海宮提供）

    媽祖開球，桃園市長張善政擔任打擊者。（中壢仁海宮提供）

    中壢仁海宮董事長王介禧擔任投手。（中壢仁海宮提供）

    中壢仁海宮董事長王介禧擔任投手。（中壢仁海宮提供）

    中壢仁海宮攜手樂天桃猿舉辦「媽祖日」棒球公益活動。（中壢仁海宮提供）

    中壢仁海宮攜手樂天桃猿舉辦「媽祖日」棒球公益活動。（中壢仁海宮提供）

    中壢仁海宮攜手樂天桃猿舉辦「媽祖日」棒球公益活動。（中壢仁海宮提供）

    中壢仁海宮攜手樂天桃猿舉辦「媽祖日」棒球公益活動。（中壢仁海宮提供）

    中壢仁海宮攜手樂天桃猿舉辦「躦轎腳」活動。（中壢仁海宮提供）

    中壢仁海宮攜手樂天桃猿舉辦「躦轎腳」活動。（中壢仁海宮提供）

    中壢仁海宮「金媽祖」和鑾轎一起搭乘機捷抵達球場。（中壢仁海宮提供）

    中壢仁海宮「金媽祖」和鑾轎一起搭乘機捷抵達球場。（中壢仁海宮提供）

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