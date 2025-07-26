UIBC世界盃青年烘焙賽 李哲瑋巴西勇奪西點銀牌

李哲瑋在2025年UIBC世界盃青年烘焙大賽中，用心製作神木仙境甜點工藝。（聖保羅經文處提供）

2025/07/26 22:15

〔駐巴西記者謝如欣／聖保羅報導〕2025年UIBC世界盃青年烘焙大賽暨國際烘焙展25日落幕，遠征巴西聖保羅參賽的台灣小將李哲瑋榮獲西點競賽銀牌，展現台灣甜點工藝實力。

UIBC世界盃青年烘焙大賽（UIBC Junior World Championship of Confectioners）分為麵包及甜點工藝項目，一向與國際烘焙暨設備展同步舉行，進而在主辦國推廣烘焙工藝。繼2023年在台灣與台北國際烘焙展合作舉辦亞洲首站比賽後，今年選擇巴西聖保羅，與第30屆拉丁美洲烘焙展（FIPAN）結合，自22日於聖保羅展開為期4天的展覽及國際烘焙大師廚藝課程，搭配重頭戲青年烘焙大賽，做為進軍南美洲的第一站。

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中華民國外交部駐聖保羅辦事處長朱怡靜及本地僑胞，特別組團到現場揮舞青天白日滿地紅國旗，為台灣小將李哲瑋加油；朱怡靜並代表總統賴清德及副總統蕭美琴，向台灣隊成員送上賀電。朱怡靜表示，李哲瑋經過長時間的訓練與無數次模擬演練，這面銀牌是對其努力的最佳肯定，這項榮耀不僅為李哲瑋打開通往國際的大門，也讓世界看見台灣在烘焙藝術領域的實力與潛力。

曾於2024年取得德國IKA奧林匹克廚藝A級競賽甜點拉糖工藝項目金牌的李哲瑋，原先被視為此次盛會最強金牌候選。全程陪同協助翻譯的巴西新麥公司公共事務長郭億億指出，李哲瑋以里約大冒險的藍色金剛鸚鵡為靈感發想，在練習時展現出細緻的工藝手法，完成的模擬作品美到讓現場觀摩觀眾不斷驚呼，可惜正式比賽時在最後階段意外損毀，只好即時修改為沒有藍鳥飛翔的神木仙境，屈就銀牌，但其精湛的手藝已深植巴西人心。

台灣隊領隊游隆宏也在巴西新麥總經理葉莉煒的安排下，於烘焙展上為巴西麵包師傅示範教學，包括蔥花麵包等5款台式傳統麵包，以獨特的台味麵包與李哲瑋精美的甜點工藝，讓Team Taiwan在巴西烘焙界打下響亮的名聲。

聖保羅辦事處長朱怡靜代表總統賴清德及副總統蕭美琴送上賀電。（聖保羅經文處提供）

李哲瑋將賽前練習時製作的藍色金剛鸚鵡作品致贈給全力協助他巴西旅程的烘焙業台商葉莉煒。（葉莉煒提供）

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