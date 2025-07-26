「西拉雅夏日好Chill」168市集揭幕 來新化踏青買農產

西拉雅國家風景區管理處在新化大坑休閒農場舉辦168市集，推展地方觀光。（記者吳俊鋒攝）

2025/07/26 21:41

〔記者吳俊鋒／台南報導〕繼首發的關子嶺山車祭後，「西拉雅夏日好Chill」系列二部曲的168市集，今在台南知名的新化大坑休閒農場揭幕，聯合行銷當地的自然景觀、人文歷史與特色美食，協助推展觀光，遊客湧至，氣氛熱烈。

這也是西拉雅國家風景區管理處首度將夏日好Chill系列移師新化山區舉辦，結合當地主要聯絡道路編號南168線，規劃特色市集，現場匯集20家精選品牌，讓踏青民眾也能採買在地農產，並安排才藝表演節目，打造無壓力、適合家庭、能放慢腳步，親子共同享受夏日時光的好去處，活動持續至明天。

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西拉雅風管處也祭出好康，消費滿200元就能抽黃金，大坑休閒農場更配合168市集的舉辦，推出門票半價優惠，讓親子盡情享受百坪戲水區的清涼暢快；為增添消暑樂趣，活動期間在園區餐廳消費，即送當季限定霜淇淋。

西拉雅風管處長許主龍表示，大坑休閒農場為南168線道路的中心點，環境相當好，搭配美式元素與古早器具，打造本土美感的鄉村風，希望遊客能多拍照、打卡，將漂亮的畫面傳遞出去，帶動觀光；沿途有城市的便利，也兼具田園的質樸，無論自駕遊或搭乘台灣好行，都是很棒的選擇。

許主龍強調，168公路沿線以國內最低海拔欣賞日出雲海的左鎮二寮最為聞名，還有台灣第一水庫虎頭埤與百年中興大學新化林場，加上極具人文特色的新化老街、大目降歷史園區等都推薦順遊，還可走訪林家園藝、王家燻羊肉、綠谷西拉雅，以及公館社區與大坑休閒農場等，不僅保有自然生態與景觀，更有豐富的物產與人文特色。

現場有彩繪竹蜻蜓的手作體驗，吸引親子參加。（記者吳俊鋒攝）

現場也安排音樂表演節目，炒熱氣氛。（記者吳俊鋒攝）

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