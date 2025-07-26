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    國際語奧賽傳捷報 台灣代表隊史上最佳奪1金3銀5銅

    今年台灣語奧代表隊8位國手，左至右：廖昱喬、鄭庭瑜、楊登堯、鄧子洋、鍾帛沂、馮于寧。（台大提供）

    今年台灣語奧代表隊8位國手，左至右：廖昱喬、鄭庭瑜、楊登堯、鄧子洋、鍾帛沂、馮于寧。（台大提供）

    2025/07/26 21:12

    〔記者楊綿傑／台北報導〕國際語奧賽我傳捷報！首度由台灣主辦的第22屆國際語言學奧林匹亞競賽，我國代表隊斬獲團體賽唯一金牌與銀牌，個人賽則獲得2銀5銅與1優選，創下我參賽史上最佳獲獎紀錄。

    語言學奧林匹亞競賽是全球中學生參與的12項國際奧賽之一，今年競賽由台灣大學語言學研究所承辦，共有來自全球43個國家、共57支代表隊的語言學菁英參與。比賽自本月20日開始，各國代表隊經過約1週跨語言、跨文化的智慧競技。

    台灣今年是第10年參賽，共有鄧子洋、廖昱喬、于昂軒、馮于寧、張尹碩、鍾帛沂、楊登堯與鄭庭瑜等8位選手參賽。總計我國代表隊於本屆獲得10個獎項，為本屆獲得最多獎項的國家，充分展現台灣語言學教育的厚實基礎與培育跨領域人才的實力。

    團體賽方面，我派出「台灣藍鵲隊」與「台灣黑熊隊」2支隊伍，分別榮獲團體金牌與銀牌。個人賽獲得2銀5銅與1項最佳榮譽獎，銀牌得獎學生為鄧子洋與于昂軒；銅牌選手為馮于寧、鍾帛沂、楊登堯、廖昱喬、張尹碩；鄭庭瑜則獲得優選。

    值得一提的是，台灣語奧代表隊為少數能以「台灣隊」名義參賽，並於「國際頒獎台上」揮舞「國旗」的奧林匹亞競賽隊伍。

    隨全球對語言學及其應用領域的關注逐年提升，愈來愈多的國家積極推動語言學教育，培養兼具人文素養與數理邏輯的跨領域人才。國際語言學奧林匹亞競賽自2003年創立以來，至今已有超過40個國家參與。競賽主要透過語言分析及邏輯推理，激發青少年對語言學的興趣，並提升其抽象思維、邏輯推理與問題解決的能力。

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