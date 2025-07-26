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    週日西半部短暫陣雨 台北局部地區恐達36度

    週日西半部地區有局部暫陣雨或雷雨，午後東半部地區有局部短暫雷陣雨。（資料照）

    週日西半部地區有局部暫陣雨或雷雨，午後東半部地區有局部短暫雷陣雨。（資料照）

    2025/07/26 21:49

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週日（27日）低壓帶影響，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後東半部地區有局部短暫雷陣雨；晚上西半部雨勢增加，中南部地區有短暫陣雨或雷雨；各地高溫普遍31至34度，大台北局部地區有36度高溫發生的機率。

    中央氣象署預報，週日低壓帶影響，環境吹西南風，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，明天晚上西半部雨勢增加，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，中南部地區及北部山區並有大雨或局部短延時豪雨發生的機率。

    此外中央氣象署提醒，彰化以北、恆春半島及澎湖、綠島、蘭嶼局部地區易有平均風6級或陣風8級以上的強風；東半部沿海及蘭嶼、綠島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

    溫度方面，週日各地高溫普遍為31至34度，大台北局部地區有36度高溫發生的機率，至於各地低溫為26至28度；離島氣溫：澎湖27至31度，金門27至32度，馬祖27至28度。

    至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，預測下整週台灣的大氣環境變化不大，將持續處於低壓帶西南風的環境主導，水氣都還是偏多且大氣條件不太穩定，降雨型態多會是呈現迎風側的中南部易有短暫陣雨外，午後伴隨熱對流發展亦有較大雷雨出現。

    紫外線指數方面，週日台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、澎湖縣為「過量級」；其餘縣市均為「高量級」。

    ​空氣品質方面，週日低壓帶影響，環境風場為西南風，西南風可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，北部位於下風處，污染物稍易累積。宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「普通」等級。

    溫度方面，週日各地高溫普遍為31至34度，大台北局部地區有36度高溫發生的機率。（擷取自中央氣象署網站）

    溫度方面，週日各地高溫普遍為31至34度，大台北局部地區有36度高溫發生的機率。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週日台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、澎湖縣為「過量級」；其餘縣市均為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週日台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、澎湖縣為「過量級」；其餘縣市均為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    ​空氣品質方面，週日宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

    ​空氣品質方面，週日宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

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