創社社友破紀錄！「太保農會林青霞」黃麗貞創立嘉義陽光扶輪社

有著「太保農會林青霞」美譽的黃麗貞創立「嘉義陽光扶輪社」。（記者丁偉杰攝）

2025/07/26 20:18

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義地區公益服務再添新生力軍，國際扶輪3470地區「嘉義陽光扶輪社」今晚舉行創社授證典禮，在創社社長黃麗貞號召下，來自各行各業創社社友多達136人，創下扶輪社史上全國創社社友規模人數最多紀錄；黃麗貞強調，將與社友攜手共同打造一個以「家庭參與」、「共好精神」為核心的新扶輪平台，為社會注入滿滿正能量。

有著「太保農會林青霞」美譽的黃麗貞，2023年從農會總幹事一職退休後，秉持扶助弱勢初衷，投入社會公益行列，發揮曾任嘉縣議員、朴子市長及太保市農會總幹事、世界華人工商企管婦女協會嘉義分會會長等職務歷練，持續為社會貢獻心力。

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黃麗貞今晚由夫婿前省諮議員黃文峰、女兒嘉縣議員黃嫈珺等親友陪同出席創社授證典禮，在各友社社友與各界人士見證下，黃麗貞由國際扶輪3470地區總監莊和達授證，現場氣氛熱鬧歡愉。

「人生沒有真正的退場，只有舞台的轉換。這一次，我選擇用扶輪的方式，延續我的初心。」黃麗貞說，嘉義陽光扶輪社籌備過程凝聚眾人心力，不僅有一群理念相合的好姐妹共襄盛舉，更將信念擴展至家庭，許多夫妻檔好友的力挺與響應一同加入，實踐家庭價值與社會責任並進的願景。

黃麗貞表示，未來嘉義陽光扶輪社將秉持「團結行善」精神，努力推動地區扶輪使命，並深耕本地服務，期待為嘉義這塊土地帶來更多希望，讓嘉義變得更好。

「嘉義陽光扶輪社」創社社友多達136人，創下扶輪社史上全台創社社友規模人數最多記錄。（記者丁偉杰攝）

「嘉義陽光扶輪社」創社社長黃麗貞（右）與國際扶輪3470地區總監莊和達（左）攜手高喊「團結行善」。（記者丁偉杰攝）

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